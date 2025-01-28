Глава Департамента госбезопасности: Гаврилов пройдет всестороннюю оценку

„Отказ в выдаче разрешения является явным свидетельством того, что существуют определенные вопросы относительно лояльности государству“, - заявил Яунишкис Žinių radijas во вторник.
„Сейчас начнется период оценки. 22 января мы получили его заполненную анкету и просьбу о работе с секретными (материалами). Оценка будет проводиться комплексно. Эти вещи довольно скользкие, мы также получим оценки от других учреждений. Ответ будет предоставлен в течение 40 дней“, - подчеркнул он.
Напомним, что в понедельник радиостанция LRT сообщила о том, что у вице-министра финансов Гаврилова есть аккаунт в социальной сети „ВКонтакте“, где он делился песнями, пропагандирующими Россию, ее армию и Советский Союз. Вице-министр заверил, что этот аккаунт он уже удалил.
„Я подключился в 2025 году, чтобы удалить свой аккаунт. А до этого я очень долго не подключался. (…) Я родился в Литве, вырос в Литве, всю свою жизнь связываю только с Литвой, моя работа исключительно для Литвы“, – рассказал В. Гаврилов в эфире радиостанции LRT.
В последнее время вице-министра уже критиковали и задавали вопросы по поводу опубликованных в социальной сети Facebook фотографий в честь так называемого Дня победы.
В ответ на возникший общественный резонанс Гаврилов заверил, что отныне будет отмечать окончание Второй мировой войны вместе со всей Европой – 8 мая.