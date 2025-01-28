Глава Департамента госбезопасности: Гаврилов пройдет всестороннюю оценку

„Я подключился в 2025 году, чтобы удалить свой аккаунт. А до этого я очень долго не подключался. (…) Я родился в Литве, вырос в Литве, всю свою жизнь связываю только с Литвой, моя работа исключительно для Литвы“, – рассказал В. Гаврилов в эфире радиостанции LRT.