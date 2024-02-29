ГКСЭ приняла решение о сборе информации с целью выяснения связей депутата Джюгялиса с лоббистом игорного бизнеса

"Главная комиссия по служебной этике, ознакомившись на сегодняшнем заседании с опубликованной информацией о депутате Сейма Юстасе Джюгялисе, приняла решение о сборе документов, и в дальнейшем будет принято решение о целесообразности проведения каких-либо дополнительных действий", – сказала заместитель председателя ГКСЭ Виргиния Алексеюне.

Напомним, что вопросы по поводу использования Джюгялисом парламентских средств возникли после обнародования информации в ходе акции Skaidrinam. Сообщалось, что консерватор за три года в Сейме на печать и распространение отчета потратил более 23 000 евро. Счета за эти услуги Джюгялису выставил Миндаугас Ардишаускас, работающий в качестве индивидуального предпринимателя и в настоящее время возглавляющий Ассоциацию ответственного игорного бизнеса.