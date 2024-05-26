Гитанас Науседа заявил о победе на президентских выборах в Литве

Г. Науседа выразил удовлетворение в связи с тем, что взгляды Литвы и ее союзников по вопросам войны в Украине и российской агрессии совпадают.

"Я думаю, что все эти работы, которые мне удалось начать, необходимо продолжать и углублять, и я думаю, что с точки зрения как личных знакомств, так и политических контактов у меня уже есть необходимый набор инструментов для того, чтобы внешняя политика Литвы была эффективной, чтобы Литва взяла на себя ведущую роль и чтобы голос Литвы был услышан в международном сообществе", - прокомментировал переизбранный на второй срок президент Г. Науседа.