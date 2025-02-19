Гитанас Науседа: Нет признаков вывода американских войск из стран Балтии

„Таких признаков нет. (…) Однако я думаю, что наши партнеры прекрасно понимают, что восточный фланг НАТО и его безопасность являются, пожалуй, самым фундаментальным элементом безопасности НАТО в целом, поскольку именно здесь кроются риски, связанные с деятельностью агрессоров“, - заявил президент на пресс-конференции, состоявшейся в среду в Президентском дворце.
По его словам, устойчивость трансатлантических связей имеет экзистенциальное значение для национальной безопасности Литвы. Поэтому, подчеркнул Г. Науседа, необходимо сделать все возможное для укрепления НАТО в будущем.
„В настоящее время ведутся общие дискуссии о модели сотрудничества ЕС и США в рамках НАТО. В ходе сегодняшней встречи я констатировал и обратился к нашим коллегам, что мы должны при любых условиях – как зеницу ока – сохранять трансатлантическое сотрудничество. Организация НАТО является нашим важнейшим механизмом коллективной обороны. Мы сделаем всё, чтобы после саммита в Гааге можно было констатировать, что НАТО не только не ослабло, но и стало сильнее“, - заявил президент.
На прошлой неделе министр обороны США П. Хегсет предупредил союзников по НАТО в Европе, чтобы они не предполагали, что присутствие американских войск на континенте „будет длиться вечно“, и призвал их тратить больше средств на оборону.
По данным Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM), в настоящее время в Европе размещено около 78 тыс. американских солдат, примерно 37 тыс. из них – в Германии.