Гитанас Науседа: Нет признаков вывода американских войск из стран Балтии

„Таких признаков нет. (…) Однако я думаю, что наши партнеры прекрасно понимают, что восточный фланг НАТО и его безопасность являются, пожалуй, самым фундаментальным элементом безопасности НАТО в целом, поскольку именно здесь кроются риски, связанные с деятельностью агрессоров“, - заявил президент на пресс-конференции, состоявшейся в среду в Президентском дворце.

„В настоящее время ведутся общие дискуссии о модели сотрудничества ЕС и США в рамках НАТО. В ходе сегодняшней встречи я констатировал и обратился к нашим коллегам, что мы должны при любых условиях – как зеницу ока – сохранять трансатлантическое сотрудничество. Организация НАТО является нашим важнейшим механизмом коллективной обороны. Мы сделаем всё, чтобы после саммита в Гааге можно было констатировать, что НАТО не только не ослабло, но и стало сильнее“, - заявил президент.