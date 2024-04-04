ГИК зарегистрировала Науседу, Шимоните и Жалимаса в качестве кандидатов в президенты

Такое решение комиссия приняла на своем заседании в четверг. Комиссия единогласно подтвердила, что вышеупомянутые кандидаты соответствуют требованиям, установленным Избирательным кодексом, они представили заявительные документы, собрали не менее 20 тыс. подписей избирателей и внесли почти 9 тыс. евро в качестве избирательного залога.

Как сообщалось ранее, Г. Науседа представил в ГИК более 36 тыс. подписей, И. Шимоните, которая собирала подписи избирателей исключительно в электронном виде, представила более 33 тыс., а Д. Жалимас – более 22 тыс. подписей.