ГИК зарегистрировала Науседу, Шимоните и Жалимаса в качестве кандидатов в президенты

Такое решение комиссия приняла на своем заседании в четверг. Комиссия единогласно подтвердила, что вышеупомянутые кандидаты соответствуют требованиям, установленным Избирательным кодексом, они представили заявительные документы, собрали не менее 20 тыс. подписей избирателей и внесли почти 9 тыс. евро в качестве избирательного залога.
Как сообщалось ранее, Г. Науседа представил в ГИК более 36 тыс. подписей, И. Шимоните, которая собирала подписи избирателей исключительно в электронном виде, представила более 33 тыс., а Д. Жалимас – более 22 тыс. подписей.
Претенденты на признание кандидатами до 28 марта должны были представить не менее 20 тыс. подписей избирателей. ГИК после проверки этих подписей и других сведений, указанных в заявительных документах политиков, принимает решения о предоставлении официального статуса кандидата.
Решение относительно других претендентов на признание кандидатом – самовыдвиженцев Игнаса Вегеле и Эдуардаса Вайткуса, основателя партии "Неманская заря" Ремигиюса Жемайтайтиса, выдвинутого союзом демократов "Во имя Литвы" Гедримаса Еглинскаса и председателя Партии труда Андрюса Мазурониса – ГИК должна принять до 11 апреля.