ГИК во второй раз отказался регистрировать Кандротаса на участие в президентской кампании

Такое решение ГИП принял 11 января.

Сообщается, что заявка была отклонена, так как претендент в кандидаты не представил данные об открытом на его имя банковском счете, предназначенном для предвыборной кампании.

"Вместо этого претендент представил ГИК отказы банков на заявки об открытии счета", – сказано в сообщении.

Кандротас (по кличке Целофанас) был судим за финансовые преступления. Последний раз он выслушал неблагоприятное для него решение суда в конце ноября прошлого года – Каунасский окружной суд признал Кандротаса-Целофанаса виновным в мошенничестве, незаконном распоряжении акцизными товарами, неправильном представлении данных, махинациях с бухгалтерским учетом, он был приговорен к 4 годам лишения свободы. Данное решение суда еще не вступило в силу.

Кандротас-Целофанас является обвиняемым по делу о беспорядках у Сейма в 2021 году, которое сейчас рассматривает Вильнюсский участковый суд.