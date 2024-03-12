ГИК реагирует на предупреждения о возможном вмешательстве Китая и России в выборы: к угрозам уже готовимся

"Я и мои коллеги смотрели презентацию оценки угроз национальной безопасности ДГБ и Второго департамента оперативных служб (ВДОС) и очень серьезно относимся к заявлениям руководителей этих служб", - сказала она.

По словам Л. Петронене, ГИК крайне серьезно относится к предупреждениям о возможном вмешательстве в выборы.

"Не вдаваясь в мелкие детали, могу сказать, что определенная подготовка к возможным угрозам уже начата, сотрудничество ГИК с Национальным центром кризисного управления, Национальным центром кибербезопасности, правоохранительными органами происходит на постоянной основе", - Elta прокомментировала председатель ГИК Лина Петронене.

Директор ДГБ Дарюс Яунишкис в четверг указал, что для срыва избирательного процесса или влияния на результаты могут использоваться не только информационные кампании или кибератаки. По его словам, во время голосования на избирательных участках может повториться произошедшая осенью атака, когда поступали ложные сведения о якобы заложенной в учебных заведениях взрывчатке.

Председатель подчеркнула, что ГИК уже готовится к возможным рискам и стремится обеспечить безопасность на протяжении всего избирательного процесса.

"Мы также работаем над усилением тех областей, где видим необходимость, рассматривая даже небольшие административные нюансы, которые могут быть не заметны избирателям или кандидатам, но повысят безопасность и надежность процесса", - пояснила она.

"Избирателей, проживающих в Литве, мы будем ждать на 1 895 избирательных участках. Здесь будут работать несколько тысяч членов избирательных комиссий, и мы трудоустроим их в ближайшие несколько недель. Без сомнения, уже запланировано несколько тренингов, готовятся специальные инструкции и дополнительные информационные пакеты для людей, работающих на выборах", - сказала Л. Петронене.