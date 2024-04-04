ГИК распределила партиям государственные дотации за первое полугодие: средства получат 12 политических сил

Хотя Союз демократов "Во имя Литвы" создан после последних выборов в Сейм и ЕП, согласно исключению, предусмотренному в Законе о политических организациях, этой парламентской партии выделено 216 тыс. евро.

Всего в госбюджете на 2024 г. на ассигнования политическим партиям предусмотрено 6,217 млн. евро. Дотации распределяются дважды в год – до 15 апреля и до 15 ноября каждого года.