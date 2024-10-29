ГИК: после пересчета голосов была признана победа Зуокаса

По данным ГИК, решение о пересчете голосов в данном избирательном округе было принято из-за крайне малой разницы в голосах между кандидатами. Избирательный округ пересчитал голоса в понедельник вечером.

А. Зуокас, получивший мандат депутата Сейма, во втором туре выборов в одномандатном округе одолел кандидата от Союза Отечества – Христианских демократов Литвы Вигинтаса Гаспаравичюса.