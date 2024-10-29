2024.10.29 09:10

ГИК: после пересчета голосов была признана победа Зуокаса

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Artūras Zuokas
Artūras Zuokas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

После пересчета Главной избирательной комиссией (ГИК) голосов в одномандатном избирательном округе Науйининкай-Расос была официально подтверждена победа Артура Зуокаса, кандидата, выдвинутого партией „Свобода и справедливость“.

По данным ГИК, решение о пересчете голосов в данном избирательном округе было принято из-за крайне малой разницы в голосах между кандидатами. Избирательный округ пересчитал голоса в понедельник вечером.

А. Зуокас, получивший мандат депутата Сейма, во втором туре выборов в одномандатном округе одолел кандидата от Союза Отечества – Христианских демократов Литвы Вигинтаса Гаспаравичюса.

ELTA напоминает, что во время повторного голосования на выборах в Сейм, состоявшегося 27 октября, к урнам для голосования пришли 41,31 проц. избирателей. В первом туре выборов проголосовали 52,06 проц.

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