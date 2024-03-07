ГИК подтвердила подписи, собранные кандидатом в президенты Шимоните

"Всего было представлено 33722 подписи. Из них зачтена 33 701 подпись и 21 не зачтена. Эта 21 подпись была от лиц, не имеющих права подписи в поддержку", – сообщил член комиссии Андрюс Пуксас на заседании ГИК в четверг.

По его словам, 21 подпись аннулирована, поскольку подписавшиеся не являются гражданами Литовской Республики. В ответ на возникшие в публичном поле вопросы о том, были ли какие-либо нарушения или бреши в кибербезопасности в системах ГИК при сборе подписей, А. Пуксас заверил, что никаких нарушений не зафиксировано.

Кандидат в президенты от партии консерваторов за сутки собрала необходимое количество подписей. Правда, подписаться можно было только в электронном виде.

Необходимые 20 тыс. подписей собрали также два других кандидата – баллотирующийся на пост президента на второй срок Гитанас Науседа и кандидат от Партии свободы Дайнюс Жалимас.