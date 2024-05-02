ГИК не зарегистрировал Штраупайте кандидатом на выборах в Европарламент

Такое решение было принято, согласно новейшим поправкам к предвыборному кодексу - человек, который не отбыл положенное наказание, не может быть кандидатом на выборах.

В 2023 году вступило в силу постановление Паневежского окружного суда, которым Штраупайте было запрещено занимать определенные должности – ограничение еще действует.

"На основании действующего закона предлагается не регистрировать Далю Штраупайте кандидатом", - сказал представитель ГИК Рокас Стабингис.

Однако Штраупайте и ее адвокат Юстас Вилис протестовали против такого решения. Юрист утверждает, что принятые в октябре поправки к закону не могут действовать задним числом.

"Наказание я отбыла, штраф уплачен, а депутатов в ЕП выбирают, а не назначают", – сказала Штраупайте.