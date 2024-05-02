ГИК не зарегистрировал Штраупайте кандидатом на выборах в Европарламент

Такое решение было принято, согласно новейшим поправкам к предвыборному кодексу - человек, который не отбыл положенное наказание, не может быть кандидатом на выборах.
В 2023 году вступило в силу постановление Паневежского окружного суда, которым Штраупайте было запрещено занимать определенные должности – ограничение еще действует.
"На основании действующего закона предлагается не регистрировать Далю Штраупайте кандидатом", - сказал представитель ГИК Рокас Стабингис.
Однако Штраупайте и ее адвокат Юстас Вилис протестовали против такого решения. Юрист утверждает, что принятые в октябре поправки к закону не могут действовать задним числом.
"Наказание я отбыла, штраф уплачен, а депутатов в ЕП выбирают, а не назначают", – сказала Штраупайте.
Часть членов ГИК отметила, что внесенные в прошлом году поправки к закону непропорционально жестки, но большинство заметило, что члены ГИК не могут заниматься интерпретацией законов – они должны выполнять закон.
Штраупайте намерена обращаться за разъяснениями в Конституционный суд, чтобы подобные истории не повторялись.
Напомним, что в 2019 г. Паневежский окружной суд признал Штраупайте виновной в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве, а также в подделке документов.
Политик обжаловала наказание в Апелляционном суде, но он только увеличил штраф и упразднил отсрочку исполнения наказания на три года. Однако в марте 2023 г. Окружной суд уточнил свое постановление и указал, что политик не может претендовать на должность мэра. Потом это постановление было упразднено.