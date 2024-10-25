ГИК лишила полномочий мэра Паневежиса - будут проведены новые выборы

После того как Апелляционный суд признал мэра Паневежиса Ритиса Миколаса Рачкаускаса виновным в злоупотреблениях и на три года запретил политику работать на государственной службе, Главная избирательная комиссия (ГИК) лишила главу муниципалитета полномочий. Жителям Паневежиса, в свою очередь, придется избрать нового мэра – в этом муниципалитете будут проведены досрочные выборы.