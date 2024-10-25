2024.10.25 15:45

ГИК лишила полномочий мэра Паневежиса - будут проведены новые выборы

 
Аугусте Либерите
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ELTA
Р. М. Рачкаускас
Р. М. Рачкаускас
ФОТО: JP

После того как Апелляционный суд признал мэра Паневежиса Ритиса Миколаса Рачкаускаса виновным в злоупотреблениях и на три года запретил политику работать на государственной службе, Главная избирательная комиссия (ГИК) лишила главу муниципалитета полномочий. Жителям Паневежиса, в свою очередь, придется избрать нового мэра – в этом муниципалитете будут проведены досрочные выборы.

Как предусмотрено Избирательным кодексом, после вступления обвинительного приговора в силу полномочия мэра прекращаются досрочно. После аннулирования мандата мэра появляется основание для назначения досрочных выборов.

Досрочные выборы должен будет объявить Сейм. Парламент должен будет сделать это не позднее, чем в течение 30 дней после прекращения полномочий Р. М. Рачкаускаса. ГИК должен организовать досрочные выборы мэра не позднее, чем в течение 6 месяцев.

ELTA напоминает, что в четверг Апелляционный суд признал мэра Паневежиса Ритиса Миколаса Рачкаускаса виновным в злоупотреблении служебным положением и оштрафовал его на 15 тыс. евро.

Суд также лишил политика права работать на государственной службе на три года.

Бывшая советница Р. М. Рачкаускаса Гинтаре Масколюнене также была признана виновной, ей назначен штраф.

Приговор суда вступил в силу немедленно, но его еще можно обжаловать в Верховном суде Литвы.

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