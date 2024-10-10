2024.10.10 13:40

ГИК: четверг – последний день для публикации информации, компрометирующей кандидатов

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Четверг – последний день, когда можно публиковать информацию, компрометирующую кандидатов, напоминает Главная избирательная комиссия (ГИК).

По словам ГИК, в Избирательном кодексе указано, что компрометирующую информацию в средствах массовой информации запрещено публиковать за 3 дня до выборов, а также в последнем периодическом издании перед выборами.

Однако средство массовой информации, опубликовавшее компрометирующую информацию об участнике или кандидате избирательной политической кампании, должно предоставить ему право на выражение ответного мнения.

Но, если средство массовой информации не может самостоятельно опубликовать ответное мнение в установленный законом срок, оно должно позаботиться о публикации ответного мнения кандидата в другом средстве массовой информации за свой счет.

Компрометирующей считается информация, цель которой – повлиять на избирателей, чтобы они не голосовали за участника или кандидата избирательной политической кампании, и которая несет в себе сообщение, характеризующее этого участника или кандидата негативно.

Выборы в Сейм пройдут 13 октября.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии