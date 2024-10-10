ГИК: четверг – последний день для публикации информации, компрометирующей кандидатов

По словам ГИК, в Избирательном кодексе указано, что компрометирующую информацию в средствах массовой информации запрещено публиковать за 3 дня до выборов, а также в последнем периодическом издании перед выборами.

Однако средство массовой информации, опубликовавшее компрометирующую информацию об участнике или кандидате избирательной политической кампании, должно предоставить ему право на выражение ответного мнения.

Но, если средство массовой информации не может самостоятельно опубликовать ответное мнение в установленный законом срок, оно должно позаботиться о публикации ответного мнения кандидата в другом средстве массовой информации за свой счет.