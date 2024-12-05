ГИК аннулирует мандат европарламентария Кубилюса

Должность члена Европейской комиссии (ЕК) несовместима с обязанностями члена Европейского парламента.

На состоявшихся 9 июня выборах в ЕП мандаты получили три представителя консерваторов: А. Кубилюс, Раса Юкнявичене и Паулюс Саударгас. Первым за чертой в списке партии остался Л. Мажилис. Этот политик также был избран в Сейм, где в середине ноября был приведен к присяге.

Долгое время уклоняясь от прямого ответа на вопрос, вернется ли политик, несмотря на мандат в Сейме, на работу в Брюссель, Л. Мажилис недавно заявил, что склонен покинуть парламент ради должности в ЕП.