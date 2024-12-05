2024.12.05 09:09

ГИК аннулирует мандат европарламентария Кубилюса

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Andrius Kubilius
Andrius Kubilius
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

После утверждения консерватора Андрюса Кубилюса новым еврокомиссаром, ответственным за оборону и космос, в пятницу Главная избирательная комиссия (ГИК) передаст его мандат в Европарламенте избранному в Сейм представителю Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Людасу Мажилису, в свою очередь, его место в Сейме займет бывший парламентарий Юргита Сейонене.

Должность члена Европейской комиссии (ЕК) несовместима с обязанностями члена Европейского парламента.

На состоявшихся 9 июня выборах в ЕП мандаты получили три представителя консерваторов: А. Кубилюс, Раса Юкнявичене и Паулюс Саударгас. Первым за чертой в списке партии остался Л. Мажилис. Этот политик также был избран в Сейм, где в середине ноября был приведен к присяге.

Долгое время уклоняясь от прямого ответа на вопрос, вернется ли политик, несмотря на мандат в Сейме, на работу в Брюссель, Л. Мажилис недавно заявил, что склонен покинуть парламент ради должности в ЕП.

После того как Л. Мажилис вернется к работе в качестве депутата Европарламента, его мандат члена Сейма перейдет к консерватору Ю. Сейонене.

ELTA напоминает, что новая Европейская комиссия (ЕК) приступила к работе 1 декабря. Представителем Литвы в ней является Андрюс Кубилюс. Ему доверено курировать вопросы безопасности, оборонной промышленности и космической политики.

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