ГИК: активнее всего на выборах голосуют избиратели старших возрастных групп

По данным ГИК, на президентских выборах, референдуме по внесению изменений в статью 12 Конституции и выборах в Европарламент шкала наиболее активно голосующих избирателей увеличивается с возрастом.

На президентских выборах и референдуме среди всех избирателей, имеющих право голоса, наиболее активно гражданскую волю выражали избиратели в возрасте 55 лет и старше. Их активность составляет 62-67 проц. Та же тенденция наблюдалась и на выборах в Европарламент.

По сравнению с президентскими выборами, прошедшими в 2019 году, в этом году проголосовать пришло более чем на 2,5 проц. больше граждан.