Гентвилас сравнил формирование правительства с роддомом, а Науседу назвал повитухой

Выступая с трибуны зала пленарных заседаний, многолетний депутат Сейма использовал метафору родов и сравнил формирование правительства с „массовым роддомом“.
„Видя эти родовые муки, я сравнил (формирование правительства) с массовым роддомом, со старшей повитухой, доулой Науседой. Некоторые говорят, что было три партнера по коалиции и появился четвертый – президент. Нет, он просто повитуха, наблюдатель, помощник правительства в этих родовых муках“, – сказал Э. Гентвилас, имея в виду заявления консерваторов о четвертом партнере по коалиции.
Продолжая тему выбранной метафоры, либерал отметил, что не всем партнерам по коалиции в равной степени везло с поиском и выдвижением кандидатов в кабинет министров.
„Проще всего справилась с задачей молодая, неопытная роженица – демократическая партия. Она дала этому правительству одного опытного министра, другого – неопытного министра, но готового к работе“, – сказал он.
„Неожиданно очень тяжело пришлось очень опытной роженице – социал-демократической партии. Может быть, потому что настоящая матка осталась в Брюсселе, а здесь, в Литве, остались одни рабочие пчелы и, извините, трутни“, – отметил Э. Гентвилас, имея в виду лидера социал-демократов Вилию Блинкявичюте.
По словам депутата Сейма, ситуация выглядела странно, когда социал-демократы предложили таких кандидатов в министры, которые вскоре отказались от такого предложения.
„Подготовка к победе была явно недостаточной, поэтому общественное поле внезапно заполнилось именами – Эвалдас Навицкас, Нериюс Цесюлис, Оринта Лейпуте, которую, кажется, кто-то спутал с Раминтой Поповене“, – задался вопросом парламентарий.
„Но эти имена так никогда и не украсились министерскими ярлычками. Что-то тащили из шляпы и, очевидно, не хватило той подготовки к великой победе, которая пришла неожиданно“, – шутил он.
Э. Гентвилас повторил, что при выборе министров социал-демократам также помог и Офис президента, который поддержал кандидатуру Довиле Шакалене на пост министра национальной обороны. По словам либерала, глава государства предложил и кандидатуру своего советника Кястутиса Будриса на должность министра иностранных дел.
„Эти родовые муки и трудности социал-демократов значительно облегчались благодаря главной доуле, повитухе. Воспользовавшись случаем, он тотчас предоставил парочку новорожденных в своих курируемых сферах“, – метафорически заявил Э. Гентвилас.
„Я думаю и верю, что эти министры от Науседы действительно помогут этому правительству установить хороший контакт с президентом, что не всегда было возможно при предыдущих правительствах“, – сказал он.
Однако, продолжил либерал, даже после формирования правительственной команды вопрос о том, есть ли у „неманцев“ свои министры, остается без ответа.
„А вот и третья партия, неопытная роженица, выходит из роддома, даже не зная, есть ли у нее дети в этом правительстве, или нет. Появившиеся в массовом роддоме министры клянутся, что они не „неманцами“ рождены. Они подобны каким-то кукушатам, которые, побывав кто с „крестьянами“, кто со „свободовиками“, посажены в гнездо правительства руками Палуцкаса или Науседы. Так и не ясно, есть ли у „Зари Немана“ хотя бы один свой министр, или нет“, – повторил он.
Всё же Э. Гентвилас пожелал новому правительству максимальной реализации поставленных целей – в противном случае, по его словам, неудачи могут стать „очередными родовыми муками для всей Литвы“.