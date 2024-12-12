Гентвилас сравнил формирование правительства с роддомом, а Науседу назвал повитухой

„Я думаю и верю, что эти министры от Науседы действительно помогут этому правительству установить хороший контакт с президентом, что не всегда было возможно при предыдущих правительствах“, – сказал он.

„А вот и третья партия, неопытная роженица, выходит из роддома, даже не зная, есть ли у нее дети в этом правительстве, или нет. Появившиеся в массовом роддоме министры клянутся, что они не „неманцами“ рождены. Они подобны каким-то кукушатам, которые, побывав кто с „крестьянами“, кто со „свободовиками“, посажены в гнездо правительства руками Палуцкаса или Науседы. Так и не ясно, есть ли у „Зари Немана“ хотя бы один свой министр, или нет“, – повторил он.