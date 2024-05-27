Гентвилас: Шимоните не стоило участвовать в президентских выборах

По его мнению, Шимоните вообще не стоило баллотироваться в президенты. По мнению Гентвиласа, нельзя исключать, что выступление премьер-министра на президентских выборах может навредить участию самих консерваторов на выборах в Сейм .

"Ей (Шимоните) не стоило участвовать. Когда мы сказали, что мы все пойдем на выборы в Сейм с нуля. Не обязательно с нуля. Думаю, некоторые пойдут со знаком минус. Например, как Ингрида или консерваторы будут объяснять своим избирателям, что в 2019 году было 440 000 голосов, а сейчас 270 тыс. Что-то произошло. Конечно, если они получат на выборах в Сейм те 270 тыс. лояльных избирателей консерваторов, это было бы хорошо, но получат ли?", - задался вопросом Гентвилас.