Гентвилас: Шимоните не стоило участвовать в президентских выборах

В специальной программе DELFI TV, посвященной президентским выборам, Гентвилас в воскресенье сказал, что, по его мнению, Науседа должен быть избран на новый президентский срок, а Шимоните потерпит поражение. По его словам, нынешнюю борьбу между этими политиками можно сравнить с их столкновением на президентских выборах 2019 года. По мнению либерала, очевидно, что на президентских выборах 2024 года стартовая позиция Шимоните хуже, чем Науседы.
"В 2019 году Ингрида еще формально была беспартийной, еще могла привлечь, а теперь она стала членом партии (Союза Отечества – Христианских демократов Литвы), членом партии, которая и без того противоречива и непопулярна, и очевидным ее вожаком. Это действительно не могло добавить ей голосов. А Науседа вышел с более легкой позиции, в отличие от Шимоните – с должности премьер-министра, а также он получает поддержку второго по популярности политика (лидера Социал-демократической партии Литвы – Вили Блинкявичюте)", - сказал Гентвилас.
По его мнению, Шимоните вообще не стоило баллотироваться в президенты. По мнению Гентвиласа, нельзя исключать, что выступление премьер-министра на президентских выборах может навредить участию самих консерваторов на выборах в Сейм.
"Ей (Шимоните) не стоило участвовать. Когда мы сказали, что мы все пойдем на выборы в Сейм с нуля. Не обязательно с нуля. Думаю, некоторые пойдут со знаком минус. Например, как Ингрида или консерваторы будут объяснять своим избирателям, что в 2019 году было 440 000 голосов, а сейчас 270 тыс. Что-то произошло. Конечно, если они получат на выборах в Сейм те 270 тыс. лояльных избирателей консерваторов, это было бы хорошо, но получат ли?", - задался вопросом Гентвилас.