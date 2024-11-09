2024.11.09 07:06

Гентвилас раздумывает над выдвижением своей кандидатуры на пост спикера Сейма

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Eugenijus Gentvilas
Eugenijus Gentvilas
ФОТО: Orestas Gurevičius | Elta

Поскольку становится ясно, что пост нового спикера Сейма может занять лидер союза демократов „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис, возможность претендовать на эту должность не исключает и Эугениюс Гентвилас – вице-председатель Движения либералов, которое будет работать в оппозиции.

„Лично я не исключаю возможность претендовать на пост спикера Сейма против Саулюса Сквернялиса“, – заявил Гентвилас в пятницу.

Несмотря на то, что партия „Заря Немана“ под руководством Ремигиюса Жемайтайтиса получила на выборах больше мандатов, в пятницу партнеры по будущей правящей коалиции приняли решение закрепить эту должность за Сквернялисом.

Напомним, что в пятницу стало известно о том, что социал-демократы договорились сформировать новое правящее большинство из демократов „Во имя Литвы“ и „Зари Немана“.

Коалиция трех вышеупомянутых политических сил получит гарантированное большинство в новом Сейме – 86 из 141 мандата.

Правда, еще до выборов лидеры СДПЛ уверяли о невозможности коалиции с „Зарей Немана“. Председатель партии Вилия Блинкявичюте, которая изначально собиралась возглавить будущее правительство, подтвердила это и после первого тура выборов.

Сначала коалиционные переговоры велись с демократами и Литовским союзом крестьян и зеленых (ЛСКЗ), однако „крестьяне“ так и не дождались приглашения от социал-демократов.

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