Гентвилас раздумывает над выдвижением своей кандидатуры на пост спикера Сейма

„Лично я не исключаю возможность претендовать на пост спикера Сейма против Саулюса Сквернялиса“, – заявил Гентвилас в пятницу.

Несмотря на то, что партия „Заря Немана“ под руководством Ремигиюса Жемайтайтиса получила на выборах больше мандатов, в пятницу партнеры по будущей правящей коалиции приняли решение закрепить эту должность за Сквернялисом.

Напомним, что в пятницу стало известно о том, что социал-демократы договорились сформировать новое правящее большинство из демократов „Во имя Литвы“ и „Зари Немана“.

Коалиция трех вышеупомянутых политических сил получит гарантированное большинство в новом Сейме – 86 из 141 мандата.