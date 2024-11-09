Гентвилас раздумывает над выдвижением своей кандидатуры на пост спикера Сейма

„Лично я не исключаю возможность претендовать на пост спикера Сейма против Саулюса Сквернялиса“, – заявил Гентвилас в пятницу.
Несмотря на то, что партия „Заря Немана“ под руководством Ремигиюса Жемайтайтиса получила на выборах больше мандатов, в пятницу партнеры по будущей правящей коалиции приняли решение закрепить эту должность за Сквернялисом.
Напомним, что в пятницу стало известно о том, что социал-демократы договорились сформировать новое правящее большинство из демократов „Во имя Литвы“ и „Зари Немана“.
Коалиция трех вышеупомянутых политических сил получит гарантированное большинство в новом Сейме – 86 из 141 мандата.
Правда, еще до выборов лидеры СДПЛ уверяли о невозможности коалиции с „Зарей Немана“. Председатель партии Вилия Блинкявичюте, которая изначально собиралась возглавить будущее правительство, подтвердила это и после первого тура выборов.
Сначала коалиционные переговоры велись с демократами и Литовским союзом крестьян и зеленых (ЛСКЗ), однако „крестьяне“ так и не дождались приглашения от социал-демократов.