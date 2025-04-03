Генпрокурор просит Сейм лишить депутата Дуденаса правовой неприкосновенности

Как указано в пресс-релизе Генеральной прокуратуры, ходатайство о лишении А. Дуденаса неприкосновенности основано на оценке имеющихся данных и установленных фактических обстоятельств в ходе досудебного расследования, начатого в 2023 году в связи с возмещением расходов, понесенных членами Укмергского районного совета при исполнении ими своих обязанностей в период 2019-2023 годов.

Данные, на основании которых предполагается, что депутат Сейма А. Дуденас мог совершить преступные деяния с июля 2019 года, зафиксированы в отчетах о расходах на деятельность депутата, представленных в администрацию самоуправления Укмергского района, и приложенных к ним чеках на закупку топлива, опросах свидетелей, показаниях на месте осмотра, протоколах осмотра вещей, документов, иных объектов и других документах настоящего досудебного расследования.