Генпрокурор Литвы: увеличивается количество попыток обойти санкции против России и Беларуси

„Сейчас, если я не ошибаюсь, ведется около 50 досудебных расследований. Я знаю, что решения были приняты по некоторым из них. (...) Это количество показывает, что попыток обхода становится все больше и возникают трудности. Но мы работаем в этом направлении“, - во вторник журналистам в Сейме сказала Н. Грунскене.

По ее словам, для этого используются различные схемы. Генпрокурор отметила, что как минимум в одном случае после досудебного расследования дело об обходе санкций было передано в суд.

„Есть одно дело, которое было передано в суд, касающееся контрабанды оружия“, - сказала она.