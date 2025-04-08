Генпрокурор Литвы не прогнозирует, когда завершится расследование гибели американских солдат

„Проводится досудебное расследование для установления причины смерти, ведется следствие. Никаких новых обстоятельств я указать не могу“, - заявила Н. Грунскене журналистам в Сейме.
„Ведется досудебное расследование, безусловно, есть сотрудничество (с США – ELTA), собираются все данные“, - подчеркнула она.
В четверг на Кафедральной площади состоялась церемония прощания с американскими военнослужащими, погибшими во время учений в Пабраде.
Более недели назад из болота недалеко от Пабрадского полигона была извлечена затонувшая бронетехника и обнаружены тела трех пропавших без вести американских солдат. Во вторник в болоте было найдено тело четвертого солдата.
Две недели назад на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде пропали четыре солдата с гусеничной машиной M88 Hercules. Пропавшие без вести американские солдаты из 1-й бригады 3-й пехотной дивизии.
Вскоре началась поисково-спасательная операция, в которой приняли участие литовские и американские солдаты, пожарные, военно-воздушные силы, пограничники, союзники из Польши и Эстонии, а также другие сотрудники и эксперты.
Генеральная прокуратура Литвы уже начала досудебное расследование для установления причин гибели солдат.