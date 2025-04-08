2025.04.08 14:13

Генпрокурор Литвы не прогнозирует, когда завершится расследование гибели американских солдат

 
elta
ru.DELFI.lt
Iš pelkės ištrauktas JAV šarvuotis
Iš pelkės ištrauktas JAV šarvuotis
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Генеральный прокурор Нида Грунскене заявила, что пока не может прогнозировать, когда завершится расследование причин смерти американских солдат, погибших в Пабраде. По ее словам, прокуратура в расследовании также сотрудничает с американцами.

„Проводится досудебное расследование для установления причины смерти, ведется следствие. Никаких новых обстоятельств я указать не могу“, - заявила Н. Грунскене журналистам в Сейме.

„Ведется досудебное расследование, безусловно, есть сотрудничество (с США – ELTA), собираются все данные“, - подчеркнула она.

В четверг на Кафедральной площади состоялась церемония прощания с американскими военнослужащими, погибшими во время учений в Пабраде.

Более недели назад из болота недалеко от Пабрадского полигона была извлечена затонувшая бронетехника и обнаружены тела трех пропавших без вести американских солдат. Во вторник в болоте было найдено тело четвертого солдата.

Две недели назад на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде пропали четыре солдата с гусеничной машиной M88 Hercules. Пропавшие без вести американские солдаты из 1-й бригады 3-й пехотной дивизии.

Вскоре началась поисково-спасательная операция, в которой приняли участие литовские и американские солдаты, пожарные, военно-воздушные силы, пограничники, союзники из Польши и Эстонии, а также другие сотрудники и эксперты.

Генеральная прокуратура Литвы уже начала досудебное расследование для установления причин гибели солдат.

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