Генпрокурор Литвы не прогнозирует, когда завершится расследование гибели американских солдат

„Проводится досудебное расследование для установления причины смерти, ведется следствие. Никаких новых обстоятельств я указать не могу“, - заявила Н. Грунскене журналистам в Сейме.

„Ведется досудебное расследование, безусловно, есть сотрудничество (с США – ELTA), собираются все данные“, - подчеркнула она.

В четверг на Кафедральной площади состоялась церемония прощания с американскими военнослужащими, погибшими во время учений в Пабраде.

Более недели назад из болота недалеко от Пабрадского полигона была извлечена затонувшая бронетехника и обнаружены тела трех пропавших без вести американских солдат. Во вторник в болоте было найдено тело четвертого солдата.