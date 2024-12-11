Генпрокурор инициирует отмену правовой неприкосновенности депутата Сейма Багдонаса

„Откажусь от правовой неприкосновенности, сотрудничаю и буду сотрудничать с прокурорами, буду помогать им в их работе на каждом шагу, с Государством я честно рассчитался и буду ждать справедливого решения в покое. Служить Литве – величайшая честь и ответственность в моей жизни. Надеюсь сохранить доверие людей ко мне, к моему служению Родине, а также веру в честную политику, которую выбирают люди, порой совершающие глупые поступки“, – подчеркивает политик.