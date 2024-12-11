2024.12.11 14:23

Генпрокурор инициирует отмену правовой неприкосновенности депутата Сейма Багдонаса

 
депутат А. Багдонас: я удивлен
Andrius Bagdonas
Andrius Bagdonas
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

В среду генеральный прокурор Нида Грунскене подписала и направила в Сейм запрос об отмене депутатской неприкосновенности депутата Сейма Андрюса Багдонаса – ему грозят подозрения по уголовному делу, предполагаемые преступления могли быть совершены политиком во время его пребывания в должности депутата Нерингского муниципального совета.

Политику могут быть предъявлены подозрения в мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и т. д.

Запрос Генерального прокурора был подан после изучения имеющихся данных и установленных фактических обстоятельств в ходе предварительного расследования, связанного с возмещением расходов депутата Нерингского муниципального совета, понесенных при осуществлении обязанностей за период 2019–2023 годов, сообщает прокуратура.

„Эти данные позволяют нам обоснованно полагать, что действия Андрюса Багдонаса, который в указанный период занимал пост депутата Нерингского муниципального совета, председателя Контрольной комиссии и члена Комитета по бюджету, финансам и экономическому управлению, содержат признаки преступных деяний, предусмотренных в ч. 1 ст. 300 УК „Подделка документа или распоряжение поддельным документом“ в ч. 1 ст. 182. „Мошенничество“ и в ч. 2 ст. 228 „Злоупотребление“, говорится в сообщении прокуратуры.

Представленный запрос Генпрокурора об отмене неприкосновенности депутата Сейма рассматривается и решение по нему принимается в Сейме в ходе заседания депутатов Сейма.

Депутат А. Багдонас отреагировал на запрос генпрокурора об отмене его правовой неприкосновенности: я удивлен

По словам члена парламентской фракции Движения либералов Андрюса Багдонаса, его удивил запрос генпрокурора об отмене его правовой неприкосновенности. Однако политик уверяет, что откажется от правовой неприкосновенности в упрощенном порядке.

„Я удивлен сегодняшним решением прокуратуры о возбуждении дела. Однако, не сомневаюсь в справедливости, а кроме того, знаю, что мы живем в стране, где можно ошибаться“, – пишет А. Багдонас в своем аккаунте в Facebook.

Поэтому политик уверяет, что будет сотрудничать с правоохранительными органами.

„Откажусь от правовой неприкосновенности, сотрудничаю и буду сотрудничать с прокурорами, буду помогать им в их работе на каждом шагу, с Государством я честно рассчитался и буду ждать справедливого решения в покое. Служить Литве – величайшая честь и ответственность в моей жизни. Надеюсь сохранить доверие людей ко мне, к моему служению Родине, а также веру в честную политику, которую выбирают люди, порой совершающие глупые поступки“, – подчеркивает политик.

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