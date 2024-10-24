Генпрокуратура Литвы: заключенный с Foxpay договор не вступал в силу и был расторгнут

„Скандал с платежной компанией Foxpay набирает обороты, а литовские государственные и общественные учреждения как ни в чем не бывало продолжают подписывать новые договоры с Foxpay. До сентября компания обслуживала целых 42 государственных учреждения и их клиентов, в том числе Генеральную прокуратуру, Государственную налоговую инспекцию, Регитру и другие учреждения“, – сообщает портал.

О том, что, по состоянию на начало сентября, компания Foxpay обслуживала более 40 государственных учреждений, включая Генеральную прокуратуру, в среду сообщил новостной портал TV3.lt.

„В ответ на публично озвученные и необоснованно вводящие в заблуждение заявления относительно финансовой выгоды, якобы полученной компанией Foxpay после заключения договора с прокуратурой, Генеральная прокуратура сообщает, что договор не был введен в действие и был расторгнут с июня 19 этого года“, – говорится в пресс-релизе.

ELTA напоминает, что в ходе предварительного расследования, проводимого правоохранительными органами по делу о деятельности финансово-технологической компании Foxpay, было задержано, с предъявлением обвинений, 7 лиц, в том числе владелица указанной компании Ева Тринкунайте, ее сожитель Вильгельмас Германас и супруг экс-министра Моники Навицкене Миндаугас Навицкис.

По данным правоохраны, было проведено 32 обыска, в ходе которых было обнаружено значительное количество наличных денег, технической и электронной информации, криптовалюты и имущества, а также произведений искусства. Как сообщалось, всего в ходе обысков было найдено 0,5 млн евро наличными.