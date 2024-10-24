Генпрокуратура Литвы: заключенный с Foxpay договор не вступал в силу и был расторгнут

„В ответ на публично озвученные и необоснованно вводящие в заблуждение заявления относительно финансовой выгоды, якобы полученной компанией Foxpay после заключения договора с прокуратурой, Генеральная прокуратура сообщает, что договор не был введен в действие и был расторгнут с июня 19 этого года“, – говорится в пресс-релизе.
О том, что, по состоянию на начало сентября, компания Foxpay обслуживала более 40 государственных учреждений, включая Генеральную прокуратуру, в среду сообщил новостной портал TV3.lt.
„Скандал с платежной компанией Foxpay набирает обороты, а литовские государственные и общественные учреждения как ни в чем не бывало продолжают подписывать новые договоры с Foxpay. До сентября компания обслуживала целых 42 государственных учреждения и их клиентов, в том числе Генеральную прокуратуру, Государственную налоговую инспекцию, Регитру и другие учреждения“, – сообщает портал.
ELTA напоминает, что в ходе предварительного расследования, проводимого правоохранительными органами по делу о деятельности финансово-технологической компании Foxpay, было задержано, с предъявлением обвинений, 7 лиц, в том числе владелица указанной компании Ева Тринкунайте, ее сожитель Вильгельмас Германас и супруг экс-министра Моники Навицкене Миндаугас Навицкис.
По данным правоохраны, было проведено 32 обыска, в ходе которых было обнаружено значительное количество наличных денег, технической и электронной информации, криптовалюты и имущества, а также произведений искусства. Как сообщалось, всего в ходе обысков было найдено 0,5 млн евро наличными.
По данным Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП), расследование было начато в связи с возможной легализацией незаконно полученных средств, злоупотреблением служебным положением, мошенничеством, присвоением и растратой имущества, взяточничеством и подкупом. В настоящее время установлено, что группа сообщников в период с 2023 по 2024 гг. предположительно отмыла не менее 17 млн евро.
Также, чтобы скрыть деятельность от учреждений, предположительно, давались взятки. На данный момент установленная сумма возможных взяток превышает 100 тыс. евро.