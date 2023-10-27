Генпрокуратура Литвы выяснит, переплатили ли потребители электроэнергии компании ESO 160 млн евро

"По оценке ESO, Государственный контроль не учел всех особенностей методологии расчета цен, которую на тот момент применял Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ). В отчетный период (2016-2021 гг.) взгляды ESO и ГСРЭ на применяемую методологию разделились. Из-за разного подхода к методологии и якобы несостоявшегося инвестирования между ESO и ГСРЭ даже возник правовой спор. ESO отозвала иск, поскольку приоритетом компании были и остаются максимально возможные инвестиции в надежность сети.

Компания все запланированные обязательства, предусмотренные в долгосрочном инвестиционном плане, который был представлен и ГСРЭ, выполнила в 2016-2021 гг. и инвестировала в сеть 0,8 млрд евро. За последние 2 года инвестиции возросли — в сеть было инвестировано более 0,5 млрд евро", – говорится в пресс-релизе.