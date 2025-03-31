Генпрокуратура Литвы расследует закупку беспилотников: подозрения в поставках из недружественных стран

„Такие же подозрения возникают и относительно происхождения инфраструктуры передачи данных, которая, согласно применяемым Литвой требованиям, должна была быть создана только в странах НАТО и/или Евросоюза. Опять же, есть обоснованные подозрения, подкрепленные данными военной разведки, что это не так“, - заявила Д. Шакалене.

„Если информация, предоставленная военной разведкой, подтвердится, а расследование правоохранительных органов подтвердит эти данные, то я расцениваю это как крайне негативное явление в контексте нашей оборонной промышленности, поскольку такие закупки у перекупщиков, сотрудничающих с враждебными нам государствами, по сути лишают литовскую оборонную промышленность, литовских производителей финансирования, и они демотивируются, поскольку пока одни пытаются производить литовский продукт из литовских деталей, другие имеют возможность привозить вещи из враждебных нам стран и перепродавать их в Литве“, - прокомментировала Д. Шакалене.