Генпрокуратура Литвы расследует закупку беспилотников: подозрения в поставках из недружественных стран

Об этом сообщила министр обороны Довиле Шакалене.
„Я обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой начать досудебное расследование по поводу возможного совершения преступных деяний при инициировании и осуществлении закупки беспилотников осенью 2024 года“, - сообщила министр журналистам на пресс-конференции, состоявшейся в понедельник в Министерстве обороны.
Д. Шакалене указала, что обратилась в правоохранительные органы после получения документа из Второго департамента оперативных служб, в котором указывалось, что, по имеющимся данным, есть обоснованные подозрения, что поставленное поставщиком оборудование, на котором была маркировка „произведено в Литве“, возможно, было произведено за пределами Евросоюза или стран НАТО, иными словами, как указывает министр, в странах, „недружественных Литве“.
„Такие же подозрения возникают и относительно происхождения инфраструктуры передачи данных, которая, согласно применяемым Литвой требованиям, должна была быть создана только в странах НАТО и/или Евросоюза. Опять же, есть обоснованные подозрения, подкрепленные данными военной разведки, что это не так“, - заявила Д. Шакалене.
Беспилотники, покупка которых стала причиной досудебного расследования, были приобретены для деятельности Союза стрелков Литвы и Системы национальной обороны.
„Если информация, предоставленная военной разведкой, подтвердится, а расследование правоохранительных органов подтвердит эти данные, то я расцениваю это как крайне негативное явление в контексте нашей оборонной промышленности, поскольку такие закупки у перекупщиков, сотрудничающих с враждебными нам государствами, по сути лишают литовскую оборонную промышленность, литовских производителей финансирования, и они демотивируются, поскольку пока одни пытаются производить литовский продукт из литовских деталей, другие имеют возможность привозить вещи из враждебных нам стран и перепродавать их в Литве“, - прокомментировала Д. Шакалене.
Генеральный прокурор Нида Грунскене, участвовавшая в пресс-конференции Минобороны, сообщила, что прокуратура, получив обращение министра обороны, 24 марта текущего года начала досудебное расследование по поводу злоупотребления должностными полномочиями с целью установления наличия состава преступления. Расследование поручено Службе специальных расследований.
„В ходе досудебного расследования были проведены обыски, произведены выемки, изъяты предметы, в настоящее время проводятся другие досудебные следственные действия“, - сообщила Н. Грунскене.
Пока никому не предъявлено никаких обвинений.
Министр обороны Д. Шакалене заявила, что она, в свою очередь, поручила провести в министерстве проверку в отношении недавних закупок беспилотников.
„Я поручил генеральному инспектору провести внутреннюю проверку всех приобретений беспилотников, произведенных в 2023-2024 годах, и оценить наличие признаков преступной деятельности“, - сказала министр.
Прокуратура не разглашает, у какой компании были приобретены беспилотники, являющиеся предметом расследования. Сумма сделки также публично не разглашается.