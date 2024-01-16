Генпрокуратура Литвы просит Сейм лишить неприкосновенности депутата Жемайтайтиса

Запрос генерального прокурора о разрешении привлечь к ответственности члена Сейма был подан после оценки всех данных, собранных в ходе досудебного расследования, начатого 8 мая 2023 года, по подозрению в публичных насмешках, неуважении к группе людей и пропаганде ненависти к людям еврейской национальности.

Согласно пресс-релизу прокуратуры, имеющиеся на данный момент данные позволяют обоснованно полагать, что депутат Ремигиюс Жемайтайтис мог совершить длящееся преступление, предусмотренное частью 2 статьи 170 Уголовного кодекса: в мае и июне 2023 года в своем личном аккаунте в социальной сети "Facebook" он опубликовал антисемитские тексты, в которых он публично высмеивал, презирал и поощрял ненависть к группе людей еврейской национальности.

"Уголовно-процессуальный кодекс Литовской Республики предусматривает, что лицо, совершившее преступное деяние, которое может быть привлечено к ответственности только с разрешения компетентного органа, подлежит уголовному преследованию, но ему не может быть выдано сообщение о подозрении, он не может быть допрошен в качестве подозреваемого или признан подозреваемым, он не может быть арестован или иным образом не может ограничиваться его свобода", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.