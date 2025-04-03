2025.04.03 14:37

Генерал США Тейлор: операция показала, насколько важны союзники

 
Elta
Мартина Пикелите
ru.DELFI.lt

Провожая в Вильнюсе погибших во время учений в Пабраде американских солдат, командующий 1-й бронетанковой дивизией США генерал-майор Кертис Тейлор считает, что эта операция продемонстрировала важность союзников.

„Поддержка со стороны литовских лидеров была невероятной. (...) Всё, чего мы хотели для этой операции, было выполнено. Мы также получили поддержку от польской армии, а помощь Эстонии была существенной при поиске четвертого солдата“, - сказал К. Тейлор журналистам на Кафедральной площади.

„Эти истории и опыт показали, насколько важны союзники и насколько тесная и долгосрочная связь существует у нас с народом Литвы“, - подчеркнул он.

В четверг на Кафедральной площади состоялась церемония прощания с американскими военнослужащими, погибшими во время учений в Пабраде. Кортеж с телами погибших на Кафедральной площади столицы встречали архиепископ Вильнюсский, митрополит Гинтарас Грушас, президент Гитанас Науседа, командующий Литовской армией Раймундас Вайкшнорас, министр обороны Довиле Шакалене, другие государственные деятели, политики и военнослужащие.

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