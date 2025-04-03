Генерал США Тейлор: операция показала, насколько важны союзники

„Поддержка со стороны литовских лидеров была невероятной. (...) Всё, чего мы хотели для этой операции, было выполнено. Мы также получили поддержку от польской армии, а помощь Эстонии была существенной при поиске четвертого солдата“, - сказал К. Тейлор журналистам на Кафедральной площади.
„Эти истории и опыт показали, насколько важны союзники и насколько тесная и долгосрочная связь существует у нас с народом Литвы“, - подчеркнул он.
В четверг на Кафедральной площади состоялась церемония прощания с американскими военнослужащими, погибшими во время учений в Пабраде. Кортеж с телами погибших на Кафедральной площади столицы встречали архиепископ Вильнюсский, митрополит Гинтарас Грушас, президент Гитанас Науседа, командующий Литовской армией Раймундас Вайкшнорас, министр обороны Довиле Шакалене, другие государственные деятели, политики и военнослужащие.