Генерал США Тейлор: операция показала, насколько важны союзники

„Поддержка со стороны литовских лидеров была невероятной. (...) Всё, чего мы хотели для этой операции, было выполнено. Мы также получили поддержку от польской армии, а помощь Эстонии была существенной при поиске четвертого солдата“, - сказал К. Тейлор журналистам на Кафедральной площади.