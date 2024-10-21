Генерал НАТО: "Российская армия после войны в Украине будет сильнее, чем сейчас"

В интервью немецкому журналу Der Spiegel Каволи предупредил, что российские вооруженные силы будут опасным противником для альянса, несмотря на серьезные потери в войне в Украине.
„Российские вооруженные силы учатся, совершенствуются и применяют уроки, извлеченные из этой войны. В конце украинской войны, какой бы он ни был, российские вооруженные силы будут сильнее, чем сегодня. Эти силы будут находиться у границы нашего альянса. И командовать ими будут те же люди, которые уже сегодня видят в нас противника, а потом будут очень обозлены из-за хода войны“, - заявил Каволи.
Он добавил, что НАТО не следует питать иллюзий относительно военной мощи России.
По оценкам Каволи, речь идет о „совершенно новой динамике“. „Россия представляет собой постоянную угрозу для альянса и безопасности всей Европы“, потому что все чаще вступает в сговор с такими игроками, как Китай и Северная Корея, заявил он.
Кристофер Каволи призвал НАТО быстро подготовиться к этой угрозе, поскольку Россия будет противником с серьезными военными возможностями и „ясными намерениями“. „Вот почему мы должны быть готовы, и нам нужны вооруженные силы, которые смогут противостоять этому. Мы должны быстро выполнять требования, вытекающие из оборонных планов. Когда я говорю „быстро“, я имею в виду, что мы должны быть быстрее русских. Только так мы сможем их сдерживать“, — отметил американский генерал.
По оценке Каволи, новые оборонные планы альянса и вытекающие из них дополнительные требования к отдельным партнерам НАТО должны быть реализованы быстро: „Когда я говорю „быстро“, я имею в виду, что мы должны быть быстрее русских“.
Он отметил, что на фоне войны в Украине в альянсе сложились „беспрецедентное политическое единство, удивительная сплоченность“. „Только благодаря этой решимости мы смогли разработать эти новые планы обороны в столь короткие сроки и получить их политическое одобрение“, - пояснил Каволи.
В свою очередь генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ (бундесвера) генерал-лейтенант Карстен Бройер отметил в интервью Der Spiegel, что с начала агрессивной войны Россия потеряла около 600 000 солдат. „За два с половиной года войны Россия потеряла вдвое больше солдат, чем служит в бундесвере. Я с трудом могу себе это представить“, - подчеркнул он.
Ранее глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль выразил мнение, что Россия сможет атаковать территорию НАТО в течение ближайших шести лет.
По словам президента Польши Анджея Дуды, Россия вскоре может иметь такой военный потенциал, что сможет атаковать НАТО уже в 2026 или 2027 году.
Ранее стало известно, что альянс намерен увеличить число боеспособных бригад с 82 до 131, численностью по 5 тысяч человек в каждой новой, и в пять раз нарастить число наземных подразделений противовоздушной обороны.