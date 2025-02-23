Генерал Ходжес резко обратился к Европе: "Поднимите свой зад и сделайте что-то!"

- Есть две или три части этого. Во-первых, конечно, каким бы ни был результат всего этого, будь то продолжение войны, соглашение или что-то еще, европейским странам, включая Украину, придется иметь дело с последствиями, либо это миллионы новых украинских беженцев, либо это продолжающиеся перебои с поставками продовольствия и энергии, либо продолжающееся разрушение европейской инфраструктуры. Поэтому Европа должна вмешаться. Вы, вы не можете просто сидеть в стороне и жаловаться. Вы должны вмешаться. И факт в том, что Соединенные Штаты или администрация Трампа, по сути, заявили, что вы не имеете отношения к делу. Вы будете делать то, что мы вам скажем. И причина этого в том, что Европа позволила себе, и я говорю о целом, позволила рассматривать себя как младшего партнера, отчасти потому, что такие страны, как Германия, Франция, несколько других, Нидерланды, а также Канада, не смогли внести значимый вклад в коллективную безопасность. Они позволили Соединенным Штатам быть здесь старшим партнером. И поэтому вы можете себе представить, что в администрации Трампа, это вроде „понятно, вы даже не хотите защищать себя“. Так что вы не будете сидеть за этим виртуальным столом. И затем, вы знаете, на днях президент Макрон принимал несколько европейских стран, чтобы поговорить о том, что нам делать? И из этого ничего не вышло. Я имею в виду, что только одна или две страны, Великобритания и Франция, сказали, что они будут готовы предоставить войска, даже Польша и Германия ...