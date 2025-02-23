Генерал Ходжес резко обратился к Европе: "Поднимите свой зад и сделайте что-то!"

В то же время он не согласен с отношением Трампа к Украине. „Никто не должен доверять россиянам“, вторгшимся в Украину, подчеркивает генерал.
- Начнем с первого раунда переговоров между США и Россией. Украина недовольна тем, что ее не пригласили на встречу в Эр-Рияде. Американская администрация заявила, что „это первый шаг к установлению прочного мира“. Что мы видим в результате?
- Я думаю, что это ошибка, что Украина не находится в центре этих разговоров. Я знаю, что администрация Трампа рассматривает переговоры в Эр-Рияде как продолжение разговора между президентом Трампом и президентом Путиным, а не как начало переговоров. Но это усиливает страх, который есть у Украины и у европейцев, и таких людей, как я, что это будет сделано через головы украинцев. Результаты. Похоже, что Россия первой выдвигает свою максималистскую позицию.
- И вот после этой встречи мы видим, что Трамп требует выборов президента в Украине, и он неверно утверждает, что у Зеленского якобы только 4% поддержки в Украине, и что Россия способна очень быстро уничтожить 100% украинских городов, включая Киев. Похоже, Трамп полностью поверил российской пропаганде после встречи. Чего ждать дальше?
- Разумеется, с каждым из тех пунктов, которые вы только что изложили, я полностью не согласен. Кремль хочет, чтобы в Украине немедленно прошли выборы, потому что он знает, что президент Зеленский сильный и уважаемый лидер в Украине. Россия не может уничтожить Украину. Они пытались это сделать 11 лет. Эта война началась 11 лет назад, а не три года назад. И у России было все преимущество. И все же они контролируют только около 20% Украины, более 800 000 жертв. Российские ВВС потерпели неудачу, Черноморский флот потерпел неудачу, и это без сильной американской поддержки... приверженности. Поэтому я думаю, что то, что сказал президент, это именно российская точка зрения. Я надеюсь, что окружение президента защитит его от совершения ужасных ошибок, веры в российскую сторону. Никто не доверяет россиянам и не должен доверять россиянам.
- Но почему он доверяет россиянам? Это что, более простой способ закончить эту войну? Потому что именно от россиян зависит, закончат ли они эту войну.
- Россияне могли бы закончить ее сегодня, скажем, объявив, что они уйдут. Они незаконные захватчики. Президент Трамп сказал, что президент Путин говорил ему, что хочет прекращения смертей. Это может прекратиться сегодня. Один человек, президент Путин, мог бы начать, мог бы создать такую возможность. Я думаю, однако, что президент Трамп действительно хочет, чтобы боевые действия прекратились. У него большой опыт противодействия долгим, бесконечным войнам. И я думаю, он также считает, что как только мы достигнем урегулирования, приемлемого для всех, включая Украину, мы не хотим возобновления конфликта. Так что оба эти момента важны. Но президент также ожидал, что европейские страны возьмут на себя гораздо больше бремени поддержки безопасности и стабильности в Европе, а не только в Украине. Я думаю, что европейцы должны вмешаться в это. И, конечно, Украина является суверенной страной. Украина не связана какими-либо соглашениями, достигнутыми между американцами и россиянами. Я думаю, что очень четкое разъяснение того, что такое красные линии для Украины, для украинцев, для европейских стран, это то, как вы получаете место за этим столом.
- Мы вернемся еще к Европе, но сейчас я хочу спросить вас о заявлении госсекретаря Марко Рубио. Он утверждал, что обе стороны войны должны будут пойти на уступки. Где, по-вашему, начинается американская красная линия с точки зрения того, чем Украина должна пожертвовать, чтобы удовлетворить ультиматумы России. И со стороны России?
- Да, я никогда не понимал такого подхода секретаря Рубио. Почему? Почему Украина должна пойти на уступки? Это Украина захвачена Россией. 20% страны уже контролируется Россией. Поэтому я думаю, что для Соединенных Штатов мы должны требовать, чтобы Россия ушла, чтобы Россия уважала суверенитет Украины, чтобы Россия вернула тысячи похищенных украинских детей и чтобы российские военные преступники были привлечены к ответственности. Вот чего мы должны требовать. Это должна быть позиция США. И я никогда не слышу осуждения России. Я никогда не слышу критики в адрес России. Я никогда не слышу, что Россия должна, должна пойти на эти уступки. И вот почему я думаю, что многие люди очень обеспокоены тем, как идут эти переговоры. Сейчас, конечно, это своего рода начальная фаза.
Как я слушал в Мюнхене нескольких высокопоставленных глав правительств, государственных и профессиональных дипломатов, люди говорят: „Хорошо, это начало“. Россия, конечно, всегда будет выдвигать свою максималистскую позицию и требовать еще больше. Поэтому мы выясним, насколько хороша американская сторона в ведении таких переговоров. Я думаю, что это только первая фаза.
Мы находимся в том, что я бы назвал подготовительной фазой. И здесь все пытаются почувствовать контуры, что там, каковы позиции, каковы красные линии, каковы требования. Это первый шаг.
Второй фазой, я считаю, будет прекращение огня, настоящее прекращение огня. И поскольку никто не может доверять россиянам в его соблюдении, там должны быть силы, чтобы гарантировать, что россияне будут соблюдать. Это не может быть как Минск 1 или Минск 2. И затем третья фаза после прекращения огня, тогда вы можете вести реальные переговоры о будущем региона, я думаю, больше, чем просто об Украине. Так что я думаю, что это своего рода три фазы.
Первая фаза будет самой сложной, потому что люди пытаются понять, кто что делает. Я имею в виду, даже американская сторона, вы знаете, они уже поменяли игроков. Генерал Келлог не входит в команду, которая имеет дело с Россией. И я думаю, это потому, что россиянам он не нравился, потому что он довольно жесткий, сильный парень, который видит украинскую перспективу. Поэтому мне не нравится, что Россия может как бы диктовать, кто будет в американской команде.
- Недавно NBC News заявила со ссылкой на источники в разведке США, что Россия не заинтересована в настоящем мирном соглашении с Украиной. Какую игру Путин надеется вести с Трампом?
- Во-первых, я думаю, что это верно. Россия не заинтересована в том, чтобы делать что-либо, где Украина рассматривается как законное суверенное государство, поэтому они не хотели, чтобы Украина была вовлечена в это, потому что они не хотят, знаете ли, Путина, Трампа и Зеленского за одним столом, где они были бы равными. И поэтому это будет их подход, чтобы избежать придания какой-либо легитимности Украине как государству. И я думаю, важно отметить, что независимо от того, что говорит Кремль, они никогда не отступали от своей цели этой войны, которая заключается в уничтожении Украины как государства и уничтожении идеи Украины как государства.
- Так чего же нам следует ожидать после этого здесь, в Европе?
- Есть две или три части этого. Во-первых, конечно, каким бы ни был результат всего этого, будь то продолжение войны, соглашение или что-то еще, европейским странам, включая Украину, придется иметь дело с последствиями, либо это миллионы новых украинских беженцев, либо это продолжающиеся перебои с поставками продовольствия и энергии, либо продолжающееся разрушение европейской инфраструктуры. Поэтому Европа должна вмешаться. Вы, вы не можете просто сидеть в стороне и жаловаться. Вы должны вмешаться. И факт в том, что Соединенные Штаты или администрация Трампа, по сути, заявили, что вы не имеете отношения к делу. Вы будете делать то, что мы вам скажем. И причина этого в том, что Европа позволила себе, и я говорю о целом, позволила рассматривать себя как младшего партнера, отчасти потому, что такие страны, как Германия, Франция, несколько других, Нидерланды, а также Канада, не смогли внести значимый вклад в коллективную безопасность. Они позволили Соединенным Штатам быть здесь старшим партнером. И поэтому вы можете себе представить, что в администрации Трампа, это вроде „понятно, вы даже не хотите защищать себя“. Так что вы не будете сидеть за этим виртуальным столом. И затем, вы знаете, на днях президент Макрон принимал несколько европейских стран, чтобы поговорить о том, что нам делать? И из этого ничего не вышло. Я имею в виду, что только одна или две страны, Великобритания и Франция, сказали, что они будут готовы предоставить войска, даже Польша и Германия ...
- Кажется, он отверг это заявление. Он не собирается отправлять войска в Украину, сказал Макрон.
- Да. Вот в чем суть. Даже нет готовности предпринять твердые шаги. Поэтому я надеюсь, что снова, помните, мы находимся на подготовительной стадии. Так что мы все еще находимся на этой стадии, когда все пытаются понять, что они могут сделать, чего хочет другая сторона. Так что будет много смешанных сигналов от разных сторон. Но то, что все еще выглядит так, как будто Европа не может… Вы сидите в Вашингтоне, смотрите через океан на Европу и говорите, что они все еще не могут взяться за дело. Теперь, очевидно, отдельные страны, вы знаете… Нет, никаких вопросов о приверженности Литвы обороне. Финляндия, никаких вопросов. Я бы сказал, Эстония, Латвия тоже, никаких вопросов, но Европа в целом пока не выглядит объединенной.
- Тем временем США рассматривают возможность отмены санкций против России, если война закончится. Обе страны обсудили восстановление своего экономического сотрудничества, в частности в сфере энергетики. Является ли это правильным способом побудить россиян к миру?
- Я слышал, как секретарь Рубио сказал, что после того, как будет достигнуто соглашение. Так что если так, это можно рассматривать как пряник, если хотите, для российской стороны, что хорошо, если вы подыграете, и мы придем к соглашению, которое будет приемлемо для всех, включая Украину, тогда да, мы можем рассмотреть вопрос о восстановлении. И я думаю, что большинство стран хотели бы вернуться к делам, но было бы огромной ошибкой, если бы мы сделали это преждевременно, если бы Россия была вознаграждена, фактически ничего не сделав.
Знаете, завершение войны должно включать возмещение Россией ущерба, который она нанесла Украине. Я надеюсь, что Европа продвинется вперед с использованием этих замороженных российских активов. Почти 300 миллиардов евро, используйте их, чтобы помочь оплатить восстановление ущерба в Украине, но также эти тысячи украинских детей, верните их. Все эти вещи должны быть частью конечного результата. Так что есть дипломаты, понятно, они хотят заключить сделку. Они хотят прийти к заключению. И поэтому все остальные должны сказать: подождите минутку, заключение сделки нехорошо, если это не хорошая сделка. И я думаю, что именно здесь Украина и европейские страны должны действительно держаться вместе.
- Генерал Келлог, о котором вы упомянули ранее, имеет задачу поговорить с Европой и Украиной. Есть ли у них еще какие-то аргументы, которые они могли бы представить американцам?
- Вы имеете в виду, есть ли что-то еще?
- Да, я имею в виду, ЧТО еще могут предложить Европа и Украина, за исключением того, что они уже это предложили?
- Ну, единственное, что они должны сделать, это напомнить всем, что у Европы, а также ЕС есть санкции против России. И независимо от того, что США могут решить о санкциях, Европа сохранит свои санкции. Она все равно будет избегать покупки российской нефти и газа. И то, что Литва недавно сделала, отказалась от российских электрических сетей. Это важные экономические шаги. Я думаю, что то, что все страны Балтийского моря сделали в январе, когда они встретились, чтобы обсудить продолжающийся ущерб подводной инфраструктуре, например, в Хельсинки, это те вещи, которые европейские страны должны продолжать делать. Но самое важное, я считаю, было бы для Европы сказать, что мы предоставим силы. Мы предоставим силы, которые войдут в Украину и гарантируем, что прекращение огня будет соблюдаться. Теперь, конечно, россияне уже сказали, что, мол, забудьте об этом, ни за что, ни одна страна НАТО не должна там быть.
Почему Россия может диктовать это? Я имею в виду, Украина может приглашать любого, кого хочет. И поэтому мы должны очень ясно дать понять, что, знаете ли, когда будет прекращение огня, там будут европейские страны. И после того, как Европа соберет силы, которые будут обеспечивать прекращение огня… Не называйте их миротворцами, потому что пока нет мира, который нужно поддерживать. Но обеспечивайте прекращение огня, а затем просите американцев о помощи с авиацией, логистикой, разведкой и т. д. И я думаю, что это подход, который был бы приемлем для американской стороны. Но мы не можем позволить россиянам диктовать все, как это будет происходить дальше.
- Но, генерал, если вы посмотрите на возможности Европы, то сейчас она не в состоянии отправить достаточное количество войск в Украину, чтобы сдержать Россию. Как вы упомянули, они не вкладывают достаточно денег в оборону. Что они могут реально предложить в качестве гарантий поддержки Украины?
- Ну, на самом деле, есть много возможностей, если сложить все военные силы Европы, я имею в виду, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии, Польши и, плюс более мелкие страны, такие как Литва, Латвия, Эстония, Норвегия, также Испания, Италия, у них много возможностей.
Турция - значительная сила. И турки не запуганы россиянами, и я думаю, что они могут играть очень важную роль в будущем. Так что это не отсутствие возможностей, это отсутствие воли у слишком многих европейских стран, чтобы признать это. Тогда не сидите здесь и не жалуйтесь, что вы не можете положиться на США. Поднимайте свой зад и сделайте что-нибудь! И я думаю, да, это действительно отсутствие воли. Но я слышу людей, таких как руководство в Эстонии, Латвии, Литве, я слышу президента Стубба в Финляндии, премьер-министра Туска в Польше. Я имею в виду, что это серьезные люди, и, конечно, именно эти страны заплатят самую большую цену, если эта инициатива в Украине провалится.
- Но если представить ситуацию, когда, например, Россия атакует европейские войска в Украине, что тогда делать?
- Это очень важный момент. Я рад, что вы подняли этот вопрос. Какие бы силы ни пошли, это не миротворческие силы ООН в голубых касках. Они должны пойти как настоящие боевые силы со всем - воздух, земля, море - с беспилотниками, антидронами, огнем дальнего действия, противоракетной обороной, всей логистикой, инженерами, всем. И у них должны быть очень строгие правила ведения боевых действий, которые позволят им применять силу. И россияне должны убедиться, что они обучены и готовы применить силу. Знаете, во время "Минска" у вас были эти очень храбрые женщины и мужчины из группы наблюдателей ОБСЕ. Но я имею в виду, что у них были мягкие шляпы и белые-белые машины.
Это нечто совершенно иное. Это силы, которые должны быть хорошо обучены с реальными возможностями и полномочиями нанести ответный удар, потому что Россия немедленно проверит прекращение огня. Они будут запускать беспилотник в течение первого часа, чтобы убедиться, что мы должны немедленно его сбить. И я думаю, мы знаем из истории, что россияне уважают только силу. И если они видят, что мы слабы, тогда они просто продолжат. Вы помните, как Турция сбила российский истребитель, который нарушил турецкое воздушное пространство?
- Да, мы используем этой случай как пример.
- Да, и что сделали россияне? Конечно, они ввели какие-то эмбарго. Они разозлились, но это было все. И поэтому я думаю, что в конце концов россияне на самом деле трусы. Если есть сильное сопротивление, тогда я думаю, мы не должны бояться.
- Правильно ли я понимаю, что невозможно достичь, мира без гарантий безопасности в виде европейских войск на земле? Потому что Трамп стремится к быстрому миру. Но что когда он уйдет из Белого Дома, россияне снова нападут?
- Ну, если мы получим действительно сильные сдерживающие силы в Украине, чтобы помочь обеспечить прекращение огня в течение этого времени… Конечно, вы знаете, что я хотел бы видеть Украину в НАТО. Это займет время. Так что до того времени, пока длится прекращение огня, Украина должна очень усердно работать над устранением ущерба, над восстановлением и модернизацией своих сил. И европейские страны должны продвигаться в Украине как можно дальше, чтобы Украина могла быть достаточно сильной, чтобы удержать Россию от нового вторжения.
Теперь что касается президента, моего президента. Хотя то, как он делает определенные вещи, раздражает, и я не совсем понимаю, что он хочет сделать. Факт в том, что у него есть огромные рычаги воздействия на россиян. Огромные рычаги воздействия. У него очень сильная американская экономика. У него сильная поддержка в Конгрессе США, который любит НАТО, который любит Украину. У него есть все, что ему нужно, плюс 31 союзник, который также хочет, большинство из них хотят это сделать.
И мы даже еще не применили наши санкции. Я имею в виду, вы помните, генерал Келлог сказал, что администрация Байдена была в этом на третьей позиции по шкале от одного до десяти. Так что есть гораздо больше экономического давления, которое президент Трамп мог бы использовать против россиян, если россиян не будут двигаться к цели. И, конечно, я не знаю президента лично, но он кажется мне человеком, который не хочет проигрывать.
Он гордится тем, что он такой великий делец, и он не хочет, чтобы кто-то его опозорил или проявил неуважение. И поэтому, если бы россияне нарушили или проявили неуважение или, да, не пошли бы, то я думаю, президент бы... мог очень легко сказать: „Хорошо, с нас довольно. Мы собираемся разрушить вашу экономику. Мы собираемся снизить мировые цены на нефть, работая с саудитами и сбрасывая наши собственные цены и наводняя рынок СПГ. И мы собираемся дать Украине все, что они хотят“.
Я имею в виду это рычаг, который у него есть. И, я думаю, россияне должны знать это. Мы в фазе подготовки. Давайте посмотрим, когда немного начнется движение.
- Европа откровенно шокирована выступлением Дж. Д. Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, где вы были, и есть предположения, что Америка может вывести свои войска из Европы. В таком случае, что это будет означать для НАТО?
- Прежде всего, я думаю, что у президента в Литве был правильный ответ, он был очень трезвым, взвешенным и справедливым, я думаю, он описал это как звоночек для Европы. Полагаю, он даже использовал метафору, как электрошокер для Европы. И я слышал похожие реакции от других европейских лидеров.
Люди признают, что, хотя сама речь была шокирующей по содержанию, она действительно передала европейцам сигнал, что все больше не так, как было прежде, и что вы не можете просто продолжать говорить о том, что должны делать больше, не делая больше на самом деле. Это не проблема Литвы. Литва предпринимает шаги, которые она должна делать, но не все ваши соседи делают это, особенно в Западной Европе. Знаете, я живу в Германии и слышу об этом уже много лет, но они до сих пор не сделали то, что нужно. Вот почему их ударили электрошокером.
Теперь означает ли это, что США собираются покинуть Европу? Конечно, нет. Я ожидаю, что в какой-то момент администрация проведет процесс пересмотра, через который проходит каждая администрация, понимаете, пытаясь сопоставить стратегические интересы с ресурсами, приоритетами. И поэтому, конечно, то, что у нас есть в Европе, будет частью этого обзора.
Означает ли это, что может быть сокращение ротационных сил? Я не знаю. Может быть. Ничто не будет неприкосновенным.
Но подумайте о том, каковы интересы США в Европе. Прежде всего, сотни тысяч американцев живут и работают по всей Европе. У нас миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов экономических интересов в Европе. Крупнейший торговый партнер Соединенных Штатов — Европа. Поэтому в наших интересах, чтобы Европа была стабильной, безопасной и процветающей. Поэтому я не вижу, когда мы просто собираемся и говорим, что мы возвращаемся домой. Это было бы плохо для нас. И, конечно, китайцы следят за всем этим, чтобы понять, действительно ли мы серьезно относимся к суверенитету, к уважению международного права. Поэтому большую роль в сдерживании Китая будут играть наши действия в Европе.
- Я задам последний вопрос, но мне нужен короткий ответ, потому что заканчивается время. Ранее вы представили план обороны и готовности Литвы, и если война сейчас прекратится, должна ли Литва успеть больше?
- Прежде всего, Литва проделывает большую работу по улучшению своей обороноспособности. Речь идет не только о трате денег. Речь идет также о модернизации и об организации правильных сил. Это номер один. Очень хорошо.
Номер два. Прибытие и развитие немецкой бригады, которая будет здесь, плюс американцы, которые здесь, это реальные возможности. Так что я очень оптимистичен в этом отношении.
Номер три, у вас есть большой сосед, Польша, прямо рядом с вами. Я думаю, что это, вероятно, та область, где мы могли бы улучшить отношения на местах между польскими войсками, литовскими войсками, немецкими войсками, чтобы не было никаких вопросов о том, кто защищает этот знаменитый Сувалкский коридор.