Где будут отбывать срок герои коррупционного дела: Масюлис и Гапшис отправятся в особое место

В среду Литовский апелляционный суд принял решение приговорить Курлянскиса к 6 годам лишения свободы, депутата Гапшиса — к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, а бывшего председателя Движения либералов Этаутаса Масюлиса — к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Пока неясно, когда осужденные начнут отбывать срок. Представитель полиции Рамунас Матонис сообщил Delfi, что полиция приступит к исполнению решения суда сразу же после его получения. Осужденные не скрывают, что намерены обжаловать решение суда в Верховном суде Литвы. Это позволит им просить об отсрочке исполнения приговора.

Тюрьма для сотрудников правоохранительных органов

По информации, предоставленной Литовской службой тюрем Delfi, все трое осужденных первоначально будут доставлены в каунасскую тюрьму на улице Техникос.