Гаврилов утверждает, что он изменился: считает, что может быть символом

„Как человек, который общался с теми, кто приходил на Антакальнисское кладбище 9 мая, я могу сказать, что это не отвечает реальности. Да, должен признать, что люди есть разные. Но большинство их не враждебны по отношению к Литве. Они - молчаливые патриоты Литвы, выполняющие свою работу. Это и полицейские, и пожарные, и врачи, и простые люди. К сожалению, всегда есть другие, но я не сказал бы, что их большинство. Я бы сказал, что их меньшинство“, - заметил он.