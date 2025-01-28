2025.01.28 13:00

Гаврилов утверждает, что он изменился: считает, что может быть символом

 
Даля Пликуне
ru.DELFI.lt
Finansų viceministras V.Gavrilovas Liberalų sąjūdžio frakcijoje
Finansų viceministras V.Gavrilovas Liberalų sąjūdžio frakcijoje
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Вице-министр Валентин Гаврилов утверждает, что на него мягкая сила России не действует, и вообще, он сказал, что после вторжения России в Украину он изменился. После этого изменились его взгляды и хобби.

„Международное окружение влияет на хобби. (…) Мои записи о 9 мая и список советских песен - все это было до войны в Украине. Самое последнее – 2020 год. То, что стало шоком для всего мира - агрессия России 24 февраля - изменило и меня. Отношение меняется, меняется хобби. То, что раньше могло считаться допустимым, сейчас выглядит иначе“, – сказал Гаврилов на заседании фракции Движения либералов.

„Я знаю, что такое мягкая сила. Я здесь родился и вырос, я видел развал СССР, процесс восстановления независимости Литвы, агрессию со стороны властей СССР, которая этому сопутствовала. Мы все могли видеть, Как Россия из страны, в которой, как надеялись, возьмет верх демократия в 1990 г., превращается в другую страну, со временем все это становилось очевиднее“, – продолжил он.

Гаврилов не считает, что может быть орудием мягкой силы России и находиться под ее влиянием.

„Вся моя история, мои дела, действия здесь в Литве способствовали разумному взгляду, позволили не поддаваться никакому влиянию враждебных сил“, – сказал он.

Вице-министр убежден, что он может стать символом пресечения действия мягкой силы недружественных стран.

„Что касается меня и мягкой силы, мне кажется, как раз, мой пример - как русского в Литве, который здесь родился, рос, видел все события, реагировавшего, как я понимаю, правильно, как и вся Литва, на международные события - это хороший пример. Да, есть русская музыка, да, некоторые традиции, но мир меняется, и мы не можем не видеть этого.

Мне кажется, я не какой-то новый человек, хотя в большой политике я не участвовал активно, но меня знают, о моих высказываниях, делах знают. Мне кажется, что я как раз могу быть символом пресечения действия мягкой силы недружественных стран. Я рад, что общаюсь с русскоязычными Литвы, которые адекватно оценивают ситуацию, поддерживают Украину, понимают угрозу со стороны Кремля“, – сказал Гаврилов.

Либерал Арминас Лидяка сказал, что те, кто празднует 9 мая, обычно считают литовских партизан „бандитами“.

Гаврилов сказал, что таких людей - меньшинство.

„Как человек, который общался с теми, кто приходил на Антакальнисское кладбище 9 мая, я могу сказать, что это не отвечает реальности. Да, должен признать, что люди есть разные. Но большинство их не враждебны по отношению к Литве. Они - молчаливые патриоты Литвы, выполняющие свою работу. Это и полицейские, и пожарные, и врачи, и простые люди. К сожалению, всегда есть другие, но я не сказал бы, что их большинство. Я бы сказал, что их меньшинство“, - заметил он.

„Вторая мировая война в Литве началась, наверное, раньше, чем в других странах, с пакта Молотова-Риббентропа. Последствия его уже проявились в нападении Германии на Польшу, потом к этому нападению присоединился СССР. Потом нам известна вся сложная история с передачей Вильнюсского края и баз. Мы знаем 14-15 июня 1940 года. Очевидно, что для Литвы акт о капитуляции Германии не означал хорошее начало, это был приход диктатора. Это бесспорно. Это понятно всем. (…)

Я ясно говорю, война для Литвы закончилась с восстановлением независимости. И эта дата тоже не простая. У нас было и 11 марта, и 13 января (...). Мне кажется, все это понимают и чтят“, – сказал вице-министр.

Что касается любимой музыки, он повторил, что сейчас не слушает ни Олега Газманова, ни „Любэ“, ни другие российские патриотические песни.

Он сказал, что подключился к сети „Вконтакте“ в 2016 году в поисках одноклассников, чтобы встретиться с ними на 10-летие окончания школы.

„Потом я сетью не пользовался. Точно не могу назвать год 2016/2017 или 2018 г. Но уже много лет я этой сетью не пользуюсь“, – заметил Гаврилов.

Это было после оккупации Крыма, но Гаврилов сказал, что и тогда еще надеялся на перемены в России.

Он заверил, что 9 мая цветы на Антакальнисское кладбище не понесет.

„Ни в следующем году, ни в этом, как я уже официально заявлял, это будет 8 мая“, – заметил Гаврилов.

Раньше у него было разрешение на работу с секретной информацией.

„В 2014-2016 гг. я был вице-министром здравоохранения“, – сказал он.

Гаврилов не думает об отставке.

„Я думаю о том, как государство, Минфин могли бы эффективно выполнять свою работу, обязанности, приму для этого необходимые решения“, – сказал он.

Гаврилов сказал, что сам обратился в Департамент госбезопасности (ДГБ) с просьбой выдать ему разрешение на работу с секретной информацией.

„Думаю, что ДГБ все оценит, он оценит не только публичную информацию, но и всю, какая есть, это логично. Так должно быть в демократическом государстве, которое уважает и бережет свою независимость и безопасность. Это нормально“, – заметил он.

Гаврилов родился 16 августа 1978 г. в Вильнюсе. Рос в Вильнюсе, в микрорайоне Жирмунай. Учился в 4-й средней школе (сейчас гимназия „Сантарос“). В Вильнюсском университете он изучал право и экономику.

В 2003 г. в Литовской военной академии он окончил 6-месячные курсы офицеров.

Работал юристом, в Антимонопольной службе, в 2014-2016 г. был вице-министром здравоохранения.

С 2008 года - член Социал-демократической партии Литвы.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии