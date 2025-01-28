Гаврилов утверждает, что он изменился: считает, что может быть символом

„Международное окружение влияет на хобби. (…) Мои записи о 9 мая и список советских песен - все это было до войны в Украине. Самое последнее – 2020 год. То, что стало шоком для всего мира - агрессия России 24 февраля - изменило и меня. Отношение меняется, меняется хобби. То, что раньше могло считаться допустимым, сейчас выглядит иначе“, – сказал Гаврилов на заседании фракции Движения либералов.
„Я знаю, что такое мягкая сила. Я здесь родился и вырос, я видел развал СССР, процесс восстановления независимости Литвы, агрессию со стороны властей СССР, которая этому сопутствовала. Мы все могли видеть, Как Россия из страны, в которой, как надеялись, возьмет верх демократия в 1990 г., превращается в другую страну, со временем все это становилось очевиднее“, – продолжил он.
Гаврилов не считает, что может быть орудием мягкой силы России и находиться под ее влиянием.
„Вся моя история, мои дела, действия здесь в Литве способствовали разумному взгляду, позволили не поддаваться никакому влиянию враждебных сил“, – сказал он.
Вице-министр убежден, что он может стать символом пресечения действия мягкой силы недружественных стран.
„Что касается меня и мягкой силы, мне кажется, как раз, мой пример - как русского в Литве, который здесь родился, рос, видел все события, реагировавшего, как я понимаю, правильно, как и вся Литва, на международные события - это хороший пример. Да, есть русская музыка, да, некоторые традиции, но мир меняется, и мы не можем не видеть этого.
Мне кажется, я не какой-то новый человек, хотя в большой политике я не участвовал активно, но меня знают, о моих высказываниях, делах знают. Мне кажется, что я как раз могу быть символом пресечения действия мягкой силы недружественных стран. Я рад, что общаюсь с русскоязычными Литвы, которые адекватно оценивают ситуацию, поддерживают Украину, понимают угрозу со стороны Кремля“, – сказал Гаврилов.
Либерал Арминас Лидяка сказал, что те, кто празднует 9 мая, обычно считают литовских партизан „бандитами“.
Гаврилов сказал, что таких людей - меньшинство.
„Как человек, который общался с теми, кто приходил на Антакальнисское кладбище 9 мая, я могу сказать, что это не отвечает реальности. Да, должен признать, что люди есть разные. Но большинство их не враждебны по отношению к Литве. Они - молчаливые патриоты Литвы, выполняющие свою работу. Это и полицейские, и пожарные, и врачи, и простые люди. К сожалению, всегда есть другие, но я не сказал бы, что их большинство. Я бы сказал, что их меньшинство“, - заметил он.
„Вторая мировая война в Литве началась, наверное, раньше, чем в других странах, с пакта Молотова-Риббентропа. Последствия его уже проявились в нападении Германии на Польшу, потом к этому нападению присоединился СССР. Потом нам известна вся сложная история с передачей Вильнюсского края и баз. Мы знаем 14-15 июня 1940 года. Очевидно, что для Литвы акт о капитуляции Германии не означал хорошее начало, это был приход диктатора. Это бесспорно. Это понятно всем. (…)
Я ясно говорю, война для Литвы закончилась с восстановлением независимости. И эта дата тоже не простая. У нас было и 11 марта, и 13 января (...). Мне кажется, все это понимают и чтят“, – сказал вице-министр.
Что касается любимой музыки, он повторил, что сейчас не слушает ни Олега Газманова, ни „Любэ“, ни другие российские патриотические песни.
Он сказал, что подключился к сети „Вконтакте“ в 2016 году в поисках одноклассников, чтобы встретиться с ними на 10-летие окончания школы.
„Потом я сетью не пользовался. Точно не могу назвать год 2016/2017 или 2018 г. Но уже много лет я этой сетью не пользуюсь“, – заметил Гаврилов.
Это было после оккупации Крыма, но Гаврилов сказал, что и тогда еще надеялся на перемены в России.
Он заверил, что 9 мая цветы на Антакальнисское кладбище не понесет.
„Ни в следующем году, ни в этом, как я уже официально заявлял, это будет 8 мая“, – заметил Гаврилов.
Раньше у него было разрешение на работу с секретной информацией.
„В 2014-2016 гг. я был вице-министром здравоохранения“, – сказал он.
Гаврилов не думает об отставке.
„Я думаю о том, как государство, Минфин могли бы эффективно выполнять свою работу, обязанности, приму для этого необходимые решения“, – сказал он.
Гаврилов сказал, что сам обратился в Департамент госбезопасности (ДГБ) с просьбой выдать ему разрешение на работу с секретной информацией.
„Думаю, что ДГБ все оценит, он оценит не только публичную информацию, но и всю, какая есть, это логично. Так должно быть в демократическом государстве, которое уважает и бережет свою независимость и безопасность. Это нормально“, – заметил он.
Гаврилов родился 16 августа 1978 г. в Вильнюсе. Рос в Вильнюсе, в микрорайоне Жирмунай. Учился в 4-й средней школе (сейчас гимназия „Сантарос“). В Вильнюсском университете он изучал право и экономику.
В 2003 г. в Литовской военной академии он окончил 6-месячные курсы офицеров.
Работал юристом, в Антимонопольной службе, в 2014-2016 г. был вице-министром здравоохранения.
С 2008 года - член Социал-демократической партии Литвы.