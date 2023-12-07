Гапшис просит разрешить ему удаленно присутствовать на заседаниях парламента

"Насколько мне известно, он обратился к администрации тюрьмы с просьбой дать ему возможность удаленно участвовать в заседаниях комитетов – так делают 90% депутатов", – сказал 7 декабря Мазуронис.
"Я не призываю его самого отказываться от мандата. Я думал, думаю и буду думать, что он тут не виноват и не должен нести никакой ответственности. (...) Если он решил не отказываться от мандата, мы никакой проблемы не видим, мы его оставили, неважно, какое решение вынес суд", – прибавил депутат.
Вице-спикер Сейма, консерватор Юргис Разма говорит, что импичмент "трудовику" Витаутасу Гапшису в Сейме планируется 21 декабря.
"21 декабря будет предложено организовать импичмент Витаутасу Гапшису после того как сегодня Верховный суд не удовлетворил его ходатайство и не приостановил приговор к тюремному заключению, назначенный Апелляционным судом", - сообщил Разма в своем личном аккаунте в Facebook в среду.
"Мы узнали, что, к сожалению, сам Витаутас Гапшис не намерен отказываться от мандата члена Сейма", - добавил он.
"Таким образом, он усложняет ситуацию для фракции Партии труда. Потому что теперь, если он останется с мандатом, другой представитель списка не сможет прийти в Сейм", - заявил журналистам в Сейме в четверг Разма.
Судейская коллегия Верховного суда Литвы (ВСЛ) не удовлетворила ходатайства осужденных по так называемому делу "MG Baltic" Витаутаса Гапшиса, Элигиюса Масюлиса и Раймондаса Курлянскиса о приостановлении исполнения приговора суда низшей инстанции.