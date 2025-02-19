Франция проводит саммит по Украине: Литва будет участвовать дистанционно

Некоторые европейские страны выразили недовольство тем, что их не пригласили на Парижский саммит. Французская ежедневная газета Le Monde в своем обзоре участников этой первой встречи отметила, что это были страны „самые решительные и обороноспособные“, а форум был организован в необычном для ЕС формате и что в нем могла бы участвовать и Великобритания.