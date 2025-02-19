Франция проводит саммит по Украине: Литва будет участвовать дистанционно

Такая встреча и ее формат предусмотрены в официальном рабочем графике главы государства. Г. Науседа не единственный среди приглашенных на саммит политиков, планирующий участвовать в саммите дистанционно – премьер-министр Латвии Эвика Силина также намерена участвовать дистанционно.
Как сообщалось, Франция в среду созывает очередной саммит европейских лидеров по вопросу Украины. Среди приглашенных стран — Норвегия, Канада, страны Балтии, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.
В понедельник в Париже состоялась первая неформальная встреча европейских лидеров. В той встрече приняли участие главы правительств Польши, Дании, Нидерландов, Испании, Германии, Великобритании и Италии, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, председатель Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта.
Некоторые европейские страны выразили недовольство тем, что их не пригласили на Парижский саммит. Французская ежедневная газета Le Monde в своем обзоре участников этой первой встречи отметила, что это были страны „самые решительные и обороноспособные“, а форум был организован в необычном для ЕС формате и что в нем могла бы участвовать и Великобритания.