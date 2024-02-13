Фракция "Свободы" пока не намерена предпринимать никаких действий в отношении депутата Матийошайтиса

"Он сказал, что обратился в Комиссию Сейма по этике и процедурам, которая сможет оценить, были ли совпадения или нет. Поэтому, думаю, что эти шаги логичны и только он сам, наряду с заключением комиссии, сможет ответить, как там использовалось это оборудование, для чего оно использовалось и сколько у него его было", – сказал агентству Elta В. Миталас.
"На мой взгляд, было бы уместно дождаться заключения комиссии, поскольку сам я не ходил к сводкам расходов своих коллег, поэтому не знаю ничего, кроме того, что прочитал в публичном поле. Пусть этим занимается Комиссия по этике", – добавил он.
Политик подчеркивает, что именно от выводов парламентских стражей этики будет зависеть, потребуется ли предпринимать какие-либо другие шаги в отношении М. Матийошайтиса.
"Это будет зависеть от того, какими будут выводы и от того, что сам М. Матийошайтис намерен с этим делать. Поживем-увидим", – сказал староста фракции "Свободы".
После того, как инициатива Skaidrinam дошла до Сейма, общественный деятель Андрюс Тапинас в понедельник заявил, что член Партии свободы Марюс Матийошайтис приобрел различное компьютерное оборудование и аудиотехнику на средства, выделенные на парламентскую деятельность. Кроме того, согласно проверенным отчетам, представитель фракции "Свободы" ежемесячно тратил почти 500 евро на аренду дополнительного оборудования.
Между тем сам М. Матийошайтис утверждает, что приобретенное оборудование было целенаправленно использовано для работы в Сейме. Как уверяет парламентарий, он вернет в Канцелярию Сейма средства за то оборудование, которое будет признано нецелевым.