Фракция "Свободы" пока не намерена предпринимать никаких действий в отношении депутата Матийошайтиса

"Он сказал, что обратился в Комиссию Сейма по этике и процедурам, которая сможет оценить, были ли совпадения или нет. Поэтому, думаю, что эти шаги логичны и только он сам, наряду с заключением комиссии, сможет ответить, как там использовалось это оборудование, для чего оно использовалось и сколько у него его было", – сказал агентству Elta В. Миталас.

"На мой взгляд, было бы уместно дождаться заключения комиссии, поскольку сам я не ходил к сводкам расходов своих коллег, поэтому не знаю ничего, кроме того, что прочитал в публичном поле. Пусть этим занимается Комиссия по этике", – добавил он.

Политик подчеркивает, что именно от выводов парламентских стражей этики будет зависеть, потребуется ли предпринимать какие-либо другие шаги в отношении М. Матийошайтиса.

"Это будет зависеть от того, какими будут выводы и от того, что сам М. Матийошайтис намерен с этим делать. Поживем-увидим", – сказал староста фракции "Свободы".