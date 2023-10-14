Фракция Партии труда пригласила главу МИД Ландсбергиса обсудить послов Баярунаса и Матулениса

"Поскольку именно этого министра сложнее всего пригласить во фракцию, (...) но уже накопились вопросы. Один из самых важных – как прошла эвакуация и вовремя ли МИД отреагировал на события в Израиле", – сообщил ELTA А.Мазуронис.
Также, по словам председателя Партии труда на заседании фракции будут обсуждаться вопросы, связанные с деятельностью послов Э.Баярунаса и Д.Матулениса. "Вопрос Д. Матулениса напоминает столкновение между президентурой и министерством. Вопрос в том, не станут ли дипломаты заложниками трактовки отношений между двумя людьми, ответственными за внешнюю политику. Нам бы не хотелось, чтобы это произошло", – подчеркнул А. Мазуронис.
"Ситуация в Баярунасом тоже интересная. Поскольку у нас нет представителя в парламентском Комитете по иностранным делам, возможно, министр мог бы нам объяснить, что там происходит. (...) Поскольку президент и министр иностранных дел совершенно по-разному говорят об этой ситуации и возможном выходе из нее, было бы интересно услышать, мнение министра и какова там реальная ситуация", – сказал он. А.Мазуронис также отмечает, что "трудовики" хотят услышать позицию министра о необходимости унификации санкций россиянам и белорусам.
На следующей неделе фракция Партии труда также планирует пригласить на встречу министра финансов Гинтаре Скайсте и министра транспорта Марюса Скуодиса.
Министерство иностранных дел Литвы инициировало официальное расследование деятельности послов Э. Баярунаса и Д. Матулёниса.
Сомнения относительно соответствия Э. Баярунаса занимаемой должности возникли после того, как новостной портал delfi.lt сообщил, что, по данным источников, в министерство поступили жалобы на возможный моббинг и злоупотребление служебным положением со стороны Э. Баярунаса. Позже Delfi опубликовал отчет инспекторов МИД, в котором говорится о неподобающем поведении посла и злоупотреблении его женой ресурсами посольства. Поэтому было предложено принять официальное решение о соответствии или несоответствии посла Баярунаса занимаеой должности.
Тем не менее, президент Гитанас Науседа попросил посла продолжить работу в Великобритании.
Между тем есть подозрение, что Дейвидас Матуленис мог не подчиниться мандату государственных институтов и ослабить переговорную позицию Литвы в преддверии саммита НАТО. Результаты досудебного расследования в отношении этого дипломата пока ожидаются.