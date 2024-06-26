2024.06.26 09:25

Фракция Партии регионов Литвы объявила себя оппозиционной

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Йонас Пинскус
Йонас Пинскус
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Новая фракция Партии регионов Литвы, появившаяся в Сейме на прошлой неделе, официально объявила себя оппозиционной.

Такое решение фракции во вторник озвучил первый вице-спикер Сейма Юргис Разма, председательствовавший на пленарном заседании Сейма.

В состав фракции входят 7 депутатов Сейма – Йонас Пинскус, Андрюс Палёнис, Зенонас Стрейкус, Беата Петкевич, Антанас Винкус, Лайма Могенене и Вайда Гирайтите-Юшкявичене.

Старостой Фракции регионов Литвы является Йонас Пинскус.

Согласно Статуту Сейма, фракция может состоять не менее чем из 7 членов Сейма. Фракции, не согласные с программой Правительства, могут объявить себя оппозиционными. Им гарантируются все права фракций, предусмотренные Статутом Сейма, которые не могут быть ограничены ни под каким предлогом.

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