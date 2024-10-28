ФОТО. В Вильнюсе прошла торжественная церемония инаугурации руководителей уставных служб МВД

Подразделение антитеррористических операций Aras литовской полиции В. Грабаускас возглавлял с 2001 г., где проработал в общей сложности 33 года. Он учился в Национальной академии ФБР, Литовском эдукологическом университете.

Торжественная церемония инаугурации этих руководителей прошла на Ратушной площади Вильнюса.

На прошлой неделе правительство утвердило кандидатуры новых руководителей упомянутых учреждений. Руководить полицией будет многолетний ее сотрудник Арунас Паулаускас, Ренатас Пожела, который до сих пор занимал пост генерального комиссара полиции, займет пост директор ДПБС, а бывший командующий подразделением антитеррористических операций Aras Викторас Грабаускас становится главой СОБ.

С прошлого года В. Грабаускас занимал должность советника генерального комиссара полиции.

51-летний А. Паулаускас работал заместителем генерального комиссара полиции, возглавлял 2-й комиссариат полиции города Вильнюса, а с декабря 2022 года был назначен временным главой СОБ.

Последние пять лет Р. Пожела занимал должность генерального комиссара полиции Литвы, до этого, с 2015 года, он возглавлял Службу охраны государственной границы.