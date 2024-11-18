Форум в Рейкьявике: Билотайте призывает к созданию равных условий для женщин

Об этом на Всемирном форуме женщин-лидеров, который проходил в Рейкьявике, рассказала врио министра внутренних дел А. Билотайте. Она подчеркнула, что, несмотря на рост числа женщин на высших должностях, гендерные стереотипы, особенно в сфере общественной безопасности, где доминируют мужчины, по-прежнему широко распространены.
Однако, по словам врио министра, когда речь идет об обеспечении безопасности, важно также отметить, что по-прежнему больше доверяют мужчинам, хотя исследования показывают, что включение женщин в правоохранительные органы повышает доверие общества и снижает коррупцию.
„Прежде всего, мы должны признать очевидную истину – проблема гендерного неравенства существует, и о ней нужно говорить громко, используя все средства коммуникации, ориентированные на все группы общества, но главное – на молодежь. Во-вторых, обучение и просвещение по этой теме необходимы не только женщинам и девочкам, но также мужчинам и мальчикам. В-третьих, мы должны создать рабочую среду, которая способствует профессиональному росту и помогает сбалансировать работу и семейную жизнь“, - сказала на форуме А. Билотайте.
Трехдневный Всемирный форум женщин-лидеров в седьмой раз собрал вместе несколько сотен женщин-лидеров политики, бизнеса, научных кругов и из других областей.
Участники мероприятия этого года обсудили вызовы демократии и защите прав человека, особенно в контексте выборов 2024 года, а также защиту женщин-лидеров от информационных атак и дезинформации. Обсуждались и вопросы лидерства женщин в сфере права, роли женщин в экономике и стратегии расширения финансовых и экономических прав и возможностей женщин.