2024.11.12 15:00

Формирование нового правительства Литвы: кто может занять министерские кресла?

 
ru.DELFI.lt
Эвалдас Навицкас и Раминта Поповене
Эвалдас Навицкас и Раминта Поповене
ФОТО: Flameri.x | Delfi

В политических коридорах звучат новые фамилии возможных кандидатов в министерства образования, науки и спорта (МОНС) и здравоохранения (Минздрав).

По данным источников портала, министром здравоохранения может стать глава Вильнюсской районной поликлиники Эвалдас Навицкас. Последний долгое время был директором Антакальнисской поликлиники. Первым об этом сообщил портал 15min.lt.

Новым министром образования, науки и спорта могла бы стать социал-демократ Раминта Поповене. Однако последняя пока отказалась комментировать порталу возможность работы в правительстве.

Ранее Delfi сообщал, что это место могут занять социал-демократы Ремигиюс Мотузас или Оринта Лейпуте.

Как сообщалось ранее, в новом правительстве Союз демократов „Во имя Литвы“ получит Министерство экономики и инноваций и Министерство энергетики. „Заря Немана“ Р. Жемайтайтиса – Министерство сельского хозяйства, Министерство окружающей среды и Министерство юстиции. В свою очередь социал-демократы возглавят 9 министерств.

ELTA напоминает, что, несмотря на критику со стороны иностранных партнеров, Социал-демократическая партия (СДПЛ), формирующая правящее большинство, в понедельник подписала коалиционное соглашение с „Зарей Немана“ и Союзом демократов „Во имя Литвы“.

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