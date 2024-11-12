Формирование нового правительства Литвы: кто может занять министерские кресла?

По данным источников портала, министром здравоохранения может стать глава Вильнюсской районной поликлиники Эвалдас Навицкас. Последний долгое время был директором Антакальнисской поликлиники. Первым об этом сообщил портал 15min.lt.

Новым министром образования, науки и спорта могла бы стать социал-демократ Раминта Поповене. Однако последняя пока отказалась комментировать порталу возможность работы в правительстве.

Ранее Delfi сообщал, что это место могут занять социал-демократы Ремигиюс Мотузас или Оринта Лейпуте.