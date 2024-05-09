Финишная прямая президентских выборов в Литве: что показывают данные последнего опроса

Лидером рейтинга остается действующий президент Гитанас Науседа (в марте 30,4%, в апреле – 29,1%).

На втором месте – премьер-министр Ингрида Шимоните (в марте 10,1%, в апреле – 14,2%).

Далее идет адвокат Игнас Вегеле: в марте 11,9% в апреле – 12,7%.

На четвертом месте – кандидат Парти свободы Дайнюс Жалимас (в марте 5,8%, в апреле – 6,1%).

На пятой позиции – экс-депутат Ремигиюс Жемайтайтис (в марте 4,2%, в апреле – 5,8%).

Далее идет самовыдвиженец врач Эдуардас Вайткус (в марте 2,6%, в апреле – 5,2%).

На седьмом месте – кандидат оппозиционного демократического союза "Во имя Литвы" Гедримас Еглинскас (в марте 1,5%, в апреле – 2,6%).

На последнем месте рейтинга - лидер Партии труда Андрюс Мазуронис (в марте 0,7%, в апреле – 1,3%).