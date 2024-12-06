Ежегодная встреча президентов стран Балтии: приоритеты – оборона, Украина, электроэнергия

Г. Науседа подчеркнул в ходе встречи, что главным приоритетом стран Балтии остается обеспечение безопасности и укрепление обороны. Президент отметил, что Литва, Латвия и Эстония должны действовать сообща, добиваясь установления на саммите НАТО в Гааге уровня расходов на оборону в размере 3 проц. ВВП. По словам Г. Науседы, это необходимо для обеспечения надежного сдерживания и защиты восточного фланга НАТО, а также безопасности Альянса в целом, указывается в сообщении Группа по вопросам коммуникации Президентуры.