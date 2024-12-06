Ежегодная встреча президентов стран Балтии: приоритеты – оборона, Украина, электроэнергия

Г. Науседа подчеркнул в ходе встречи, что главным приоритетом стран Балтии остается обеспечение безопасности и укрепление обороны. Президент отметил, что Литва, Латвия и Эстония должны действовать сообща, добиваясь установления на саммите НАТО в Гааге уровня расходов на оборону в размере 3 проц. ВВП. По словам Г. Науседы, это необходимо для обеспечения надежного сдерживания и защиты восточного фланга НАТО, а также безопасности Альянса в целом, указывается в сообщении Группа по вопросам коммуникации Президентуры.
Глава Литвы также подчеркнул важность защиты критической инфраструктуры и скоординированного ответа союзников на гибридные атаки России.
„Россия усиливает кинетические операции и саботажные действия на территории НАТО. Это требует конкретных, решительных и единых ответных мер на уровне ЕС и НАТО, а также активизации усилий по защите критической инфраструктуры. Мы должны пресечь российскую кампанию саботажа в Европе“, – отметил Г. Науседа.
Глава государства также подчеркнул необходимость активного участия стран Балтии в развитии трансатлантических связей и особенно важного сотрудничества в сфере безопасности со стратегическим партнером – Соединенными Штатами Америки.
Г. Науседа отметил, что лидерство Литвы, Латвии и Эстонии в мобилизации поддержки Украины со стороны союзников остается ключевым. Президент заявил, что Литва будет продолжать оказывать помощь Украине, ежегодно выделяя 0,25 проц. ВВП на военную поддержку ее борьбы за свободу.
Как указывается в сообщении Офиса президента, на встрече с эстонским и латвийским коллегами президент Литвы также обсудил вопросы энергетической независимости и устойчивости стран Балтии. Г. Науседа подчеркнул, что синхронизация электросетей стран Балтии с сетями континентальной Европы, которая будет осуществлена в феврале следующего года, станет очень важным шагом к достижению энергетической независимости региона.