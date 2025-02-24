Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против РФ

„Нет никаких сомнений в том, кто является агрессором, кто должен заплатить и понести ответственность за эту войну. Каждый пакет санкций лишает Кремль средств на ведение войны. В условиях переговоров о прекращении российской агрессии мы должны поставить Украину в максимально сильную позицию. Санкции обеспечивают рычаги воздействия“, — заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

В частности, в новый пакет санкций вошли меры против „теневого флота“, который помогает России обходить ограничения на экспорт нефти. В европейский черный список добавили 74 таких судна, им запрещено заходить в порты и пользоваться услугами европейских компаний.