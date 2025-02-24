Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против РФ

„Нет никаких сомнений в том, кто является агрессором, кто должен заплатить и понести ответственность за эту войну. Каждый пакет санкций лишает Кремль средств на ведение войны. В условиях переговоров о прекращении российской агрессии мы должны поставить Украину в максимально сильную позицию. Санкции обеспечивают рычаги воздействия“, — заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
В частности, в новый пакет санкций вошли меры против „теневого флота“, который помогает России обходить ограничения на экспорт нефти. В европейский черный список добавили 74 таких судна, им запрещено заходить в порты и пользоваться услугами европейских компаний.
Помимо этого, Евросоюз ввел ограничения на импорт первичного алюминия из РФ и экспорт программного обеспечения, используемого для разведки нефтяных и газовых месторождений. Также под запрет попала продажа программного обеспечения для устройств с числовым программным управлением (ЧПУ), соединений хрома и контроллеров, используемые для управления беспилотниками.
В соответствии с 16-м пакетом санкций европейским компаниям отныне запрещено оказывать строительные услуги на российском рынке, в том числе по гражданскому проектированию.
Также ЕС запрещает вещание восьми российских СМИ, которые прямо или косвенно контролируются властями РФ и распространяют пропагандистские нарративы. В их числе — телеканал „Звезда“, издания Lenta.ru, EADaily и RuBaltic.
Индивидуальные санкции будут введены против 48 физических лиц и 35 организаций, „ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины“.