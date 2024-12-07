Евросоюз не согласовал 15-й пакет санкций против России из-за Латвии и Литвы

Изначально этот пункт появился из-за западных компаний, которые хотели бы отказаться от работы в России, но не могут этого сделать по разным причинам. Критики утверждают, что компании злоупотребляют этой лазейкой и используют как политическое прикрытие, отмечает „Politico“.