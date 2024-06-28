Евросовет выбрал новых лидеров Евросоюза

До этого в Брюсселе стало известно, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони недовольна тем, что ее не привлекли к процессу выдвижения кандидатов. Теоретически она могла бы проголосовать против фон дер Ляйен, Кошты и Каллас, кандидатуры которых были представлены к голосованию одним пакетом. По данным издания Corriere della Sera, она намеревалась добиться голосования по каждой отдельной кандидатуре и отдать свой голос за фон дер Ляйен, но не за остальных кандидатов.