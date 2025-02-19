2025.02.19 17:41

Европе не стоит надеяться только на США: жесткие заявления генерала Ходжеса

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Benas Hodgesas
Benas Hodgesas
ФОТО: Karolina Gudžiūnienė | Delfi

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес раскритиковал европейские страны за отсутствие политической воли. По словам офицера, вместо того чтобы жаловаться на ненадежность США, европейским странам следует предпринять реальные действия – больше инвестировать в оборону и вносить вклад в коллективную безопасность.

„Администрация Трампа по сути заявила, что Европа не важна. Что вы будете делать то, что мы вам велим. Отчасти потому, что такие страны, как Германия, Франция, ряд других, Нидерланды, а также Канада, не смогли внести существенный вклад в коллективную безопасность. Они позволили США быть ключевым партнером“, - заявил Б. Ходжес.

„Я думаю, что дело не в отсутствии возможностей, а в отсутствии воли. Европейские страны должны понять, что нет необходимости сидеть и жаловаться на то, что на США нельзя положиться. Сидишь дома и жалуешься. Подними зад и сделай что-нибудь. Это отсутствие воли“, - добавил он.

По словам офицера, сейчас европейским странам крайне важно продемонстрировать свою мощь.

„Пока нет никакого мира, который нужно поддерживать. Но обеспечьте прекращение огня. А затем попросите американцев помочь с воздушными силами, логистикой и разведкой. Я думаю, такой подход был бы приемлем для американцев“, - сказал Б. Ходжес.

Однако, по его словам, ряд стран, включая Литву, уже сейчас достаточно серьезно относятся к ситуации с безопасностью в регионе.

„(…) я слышу лидеров Эстонии, Латвии, Литвы, я слышу президента Финляндии Стубба, премьер-министра Польши Туска. Это серьезные люди. И эти страны заплатят самую высокую цену, если Украина проиграет“, - заявил delfi.lt бывший командующий силами США в Европе.

Недавние заявления Дональда Трампа вызвали сомнения в приверженности США обеспечению безопасности в Европе. Лидер США постоянно подчеркивает, что, если европейские страны не будут уделять достаточного внимания и финансирования обороне и безопасности, США могут выйти из НАТО. Д. Трамп требует, чтобы каждый член альянса тратил 5 проц. своего ВВП на оборону.

В настоящее время Литва выделяет на оборону 4 проц. ВВП, а со следующего года Государственный совет обороны (ГСО) предлагает увеличить эту цифру до 5-6 проц. ВВП.

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