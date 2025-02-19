Европе не стоит надеяться только на США: жесткие заявления генерала Ходжеса

„Администрация Трампа по сути заявила, что Европа не важна. Что вы будете делать то, что мы вам велим. Отчасти потому, что такие страны, как Германия, Франция, ряд других, Нидерланды, а также Канада, не смогли внести существенный вклад в коллективную безопасность. Они позволили США быть ключевым партнером“, - заявил Б. Ходжес.

„Я думаю, что дело не в отсутствии возможностей, а в отсутствии воли. Европейские страны должны понять, что нет необходимости сидеть и жаловаться на то, что на США нельзя положиться. Сидишь дома и жалуешься. Подними зад и сделай что-нибудь. Это отсутствие воли“, - добавил он.

По словам офицера, сейчас европейским странам крайне важно продемонстрировать свою мощь.