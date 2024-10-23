Европарламентарий Гражулис проголосовал против кредита Украине в размере 35 млрд евро

„Произошла ошибка. В резолюции было много поправок, я голосовал против поправок, потому что среди них были предложения по сокращению финансирования“, - сказал Elta П. Гражулис.

„Я ошибся, голосование длится несколько секунд. Это была человеческая ошибка, зазвонил телефон, и за это время я не слышал, за что голосовали. Я думал, что это очередная поправка, а на тот момент уже было голосование за весь проект“, - подчеркнул он.

Депутат Европарламента подчеркивает, что уже подал просьбу об изменении своего голоса.

„Поскольку система позволяет, я исправил это голосование. Я обратился письменно, хочу посмотреть, примут ли мое изменение“, - указал П. Гражулис.