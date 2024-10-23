2024.10.23 11:19

Европарламентарий Гражулис проголосовал против кредита Украине в размере 35 млрд евро

 
говорит, что это - человеческая ошибка
Мартина Пикелите
ru.DELFI.lt
ELTA
Petras Gražulis
Petras Gražulis
ФОТО: Julius Kalinskas | ELTA / Julius Kalinskas

После того как появилась информация о том, что Пятрас Гражулис в Европейском парламенте (ЕП) проголосовал против кредита Украине в размере 35 млрд евро, сам политик уверяет, что это была всего лишь человеческая ошибка. Он говорит, что поддерживает этот проект и уже подал заявку на изменение своего голоса.

„Произошла ошибка. В резолюции было много поправок, я голосовал против поправок, потому что среди них были предложения по сокращению финансирования“, - сказал Elta П. Гражулис.

„Я ошибся, голосование длится несколько секунд. Это была человеческая ошибка, зазвонил телефон, и за это время я не слышал, за что голосовали. Я думал, что это очередная поправка, а на тот момент уже было голосование за весь проект“, - подчеркнул он.

Депутат Европарламента подчеркивает, что уже подал просьбу об изменении своего голоса.

„Поскольку система позволяет, я исправил это голосование. Я обратился письменно, хочу посмотреть, примут ли мое изменение“, - указал П. Гражулис.

Новость о том, что политик проголосовал против кредита для Украины в размере 35 млрд евро, который будет покрыт доходами от замороженных российских активов на Западе, сообщил во вторник портал 15min.

По данным портала, в голосовании не участвовали литовские депутаты Европарламента Виргиниюс Синкявичюс и Вальдемар Томашевский, а за поддержку Украины проголосовали Витянис Андрюкайтис, Пятрас Ауштрявичюс, Вилия Блинкявичюте, Раса Юкнявичене, Андрюс Кубилюс, Паулюс Саударгас, Аурелиюс Верига и Дайнюс Жалимас.

Кредит ЕС, одобренный подавляющим большинством законодателей, является частью более крупной инициативы на сумму 50 млрд долларов, согласованной странами G7 в июне.

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