Европарламентарий Гражулис проголосовал против кредита Украине в размере 35 млрд евро

„Произошла ошибка. В резолюции было много поправок, я голосовал против поправок, потому что среди них были предложения по сокращению финансирования“, - сказал Elta П. Гражулис.
„Я ошибся, голосование длится несколько секунд. Это была человеческая ошибка, зазвонил телефон, и за это время я не слышал, за что голосовали. Я думал, что это очередная поправка, а на тот момент уже было голосование за весь проект“, - подчеркнул он.
Депутат Европарламента подчеркивает, что уже подал просьбу об изменении своего голоса.
„Поскольку система позволяет, я исправил это голосование. Я обратился письменно, хочу посмотреть, примут ли мое изменение“, - указал П. Гражулис.
Новость о том, что политик проголосовал против кредита для Украины в размере 35 млрд евро, который будет покрыт доходами от замороженных российских активов на Западе, сообщил во вторник портал 15min.
По данным портала, в голосовании не участвовали литовские депутаты Европарламента Виргиниюс Синкявичюс и Вальдемар Томашевский, а за поддержку Украины проголосовали Витянис Андрюкайтис, Пятрас Ауштрявичюс, Вилия Блинкявичюте, Раса Юкнявичене, Андрюс Кубилюс, Паулюс Саударгас, Аурелиюс Верига и Дайнюс Жалимас.
Кредит ЕС, одобренный подавляющим большинством законодателей, является частью более крупной инициативы на сумму 50 млрд долларов, согласованной странами G7 в июне.