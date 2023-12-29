Европарламентарий Ауштрявичюс призывает не депортировать из Литвы казахского активиста

"Я призываю ответственные литовские учреждения не повторять ошибок и не ломать жизнь молодому правозащитнику Д. Хасенову. Призываю вас гарантировать его право на безопасное проживание в Литве", – цитируется в опубликованном в четверг пресс-релизе П. Ауштрявичюс.
Письменное обращение П. Ауштрявичюса и других депутатов Европарламента было направлено министру внутренних дел Агне Билотайте и министру юстиции Эвелине Добровольской 21 декабря.
В свою очередь директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте утверждает, что решение отправить правозащитника обратно в Казахстан было принято с учетом отсутствия угрозы в этой стране.
"Департамент не выявил причин, которые позволили бы утверждать, что в случае его возвращения в Казахстан ему грозит расправа, потому что только при наличии таких обоснованных угроз возможно предоставление убежища", – сказала Э. Гудзинскайте телекомпании LRT в четверг.
До войны Д. Хасенов жил в Украине, а после начала войны в феврале 2022 года он прибыл в Литву. Здесь правозащитник попросил политического убежища.
В октябре этого года Вильнюсский окружной административный суд разрешил Д. Хасенову проживать в Литве, однако Департамент миграции обжаловал это решение в апелляционном порядке.
13 декабря коллегия судей ВАСЛ отменила октябрьское решение и отклонила просьбу Д. Хасенова о предоставлении убежища в Литве.