Европарламент собирается рассмотреть вопрос о лишении Гражулиса неприкосновенности

Как сообщили в литовском представительстве Европарламента, вопрос о депутатской неприкосновенности П. Гражулиса передан на рассмотрение в Юридический комитет Европарламента, который задаст вопросы депутату Европарламента, подготовит проект заключения и проголосует.

В середине сентября генеральный прокурор Нида Грунскене обратилась к председателю Европарламента с просьбой лишить европарламентария П. Гражулиса депутатской неприкосновенности с разрешением привлечь его к ответственности, задержать или иным образом ограничить его свободу.

В начале сентября выяснилось, что дело избранного в ЕП П. Гражулиса, обвиняемого в унижении ЛГБТ-сообщества, какое-то время не будет рассматриваться – прокуратура не ходатайствовала об отмене неприкосновенности. Причина этого – суд еще в июне вынес решение о поручении прокурору, однако официальное постановление о таком поручении принято не было, такой записи нет и в протоколе судебных заседаний.