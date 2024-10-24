Европарламент собирается рассмотреть вопрос о лишении Гражулиса неприкосновенности

Как сообщили в литовском представительстве Европарламента, вопрос о депутатской неприкосновенности П. Гражулиса передан на рассмотрение в Юридический комитет Европарламента, который задаст вопросы депутату Европарламента, подготовит проект заключения и проголосует.
В середине сентября генеральный прокурор Нида Грунскене обратилась к председателю Европарламента с просьбой лишить европарламентария П. Гражулиса депутатской неприкосновенности с разрешением привлечь его к ответственности, задержать или иным образом ограничить его свободу.
В начале сентября выяснилось, что дело избранного в ЕП П. Гражулиса, обвиняемого в унижении ЛГБТ-сообщества, какое-то время не будет рассматриваться – прокуратура не ходатайствовала об отмене неприкосновенности. Причина этого – суд еще в июне вынес решение о поручении прокурору, однако официальное постановление о таком поручении принято не было, такой записи нет и в протоколе судебных заседаний.
П. Гражулис обвиняют в том, что, будучи депутатом Сейма, в мае 2022 года в помещении Сейма, после заседания о регистрации гражданского союза, во время съемок и прямой трансляции с телекамер, предположительно, публично унижал и оскорблял группу людей – членов ЛГБТ+-сообщества из-за их сексуальной ориентации.