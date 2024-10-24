2024.10.24 15:04

Европарламент собирается рассмотреть вопрос о лишении Гражулиса неприкосновенности

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Petras Gražulis
Petras Gražulis
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

В четверг председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола сообщила о поступившем от литовских властей запросе о лишении депутатской неприкосновенности депутата Европарламента Пятраса Гражулиса.

Как сообщили в литовском представительстве Европарламента, вопрос о депутатской неприкосновенности П. Гражулиса передан на рассмотрение в Юридический комитет Европарламента, который задаст вопросы депутату Европарламента, подготовит проект заключения и проголосует.

В середине сентября генеральный прокурор Нида Грунскене обратилась к председателю Европарламента с просьбой лишить европарламентария П. Гражулиса депутатской неприкосновенности с разрешением привлечь его к ответственности, задержать или иным образом ограничить его свободу.

В начале сентября выяснилось, что дело избранного в ЕП П. Гражулиса, обвиняемого в унижении ЛГБТ-сообщества, какое-то время не будет рассматриваться – прокуратура не ходатайствовала об отмене неприкосновенности. Причина этого – суд еще в июне вынес решение о поручении прокурору, однако официальное постановление о таком поручении принято не было, такой записи нет и в протоколе судебных заседаний.

П. Гражулис обвиняют в том, что, будучи депутатом Сейма, в мае 2022 года в помещении Сейма, после заседания о регистрации гражданского союза, во время съемок и прямой трансляции с телекамер, предположительно, публично унижал и оскорблял группу людей – членов ЛГБТ+-сообщества из-за их сексуальной ориентации.

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