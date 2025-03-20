2025.03.20 15:08

Еврокомиссия выплатила Украине еще 1 млрд евро помощи

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Europos Komisija
Europos Komisija
ФОТО: James Arthur Gekiere | Zuma Press / Scanpix

Еврокомиссия в четверг направила Украине еще 1 млрд евро макрофинансовой помощи, которая выделяется в рамках кредита, согласованного G7 и погашаемого за счет доходов от замороженных российских активов.

„Выплачивая сегодня 1 миллиард евро, мы подтверждаем нашу твердую приверженность Украине. Мы помогаем экономике страны оставаться стабильной и восстанавливать критически важную инфраструктуру, пострадавшую от российской агрессии. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется“, - цитируется председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в заявлении представительства Еврокомиссии в Литве.

В целом объем макрофинансовой помощи составляет 18,1 млрд евро, что представляет собой вклад ЕС в инициативу по предоставлению кредитов на экстренное ускорение доходов, реализуемую под руководством G7, которая в совокупности направлена на предоставление Украине финансовой поддержки в размере около 45 млрд евро.

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