Еврокомиссия приступила к рассмотрению гражданской инициативы "Нет меху в Европе"

По данным ГИК, в связи с данной инициативой, призывающей запретить содержание и убийство животных ради их меха, а также запретить поставку меха животных, выращенных в хозяйствах, и товаров, содержащих мех, на рынок Европейского союза (ЕС), Европейскому агентству по безопасности продуктов питания (EFSA) было поручено представить научное заключение о благополучии пушных зверей, выращиваемых на фермах.

Сообщается, что научное исследование инициативы начнется, а научное заключение будет представлено к марту 2025 года.

На его основании Европейская комиссия (ЕК) объявит о дальнейших предпринимаемых шагах.

Европейская гражданская инициатива "Нет меху в Европе" собрала более 1,5 млн подписей граждан ЕС.